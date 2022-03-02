日職／吳念庭官辦首戰1安1打點 王柏融遭三振

台灣好手吳念庭在西武隊第一場官辦熱身賽敲安還帶有打點，不過東京巨蛋「開箱」首戰還是由巨人隊守住面子，靠著岡本和真、中田翔兩發全壘打，以3：2擊敗西武隊。

吳念庭今天擔任西武隊先發第六棒、二壘手，前三打席分別是三振、三振、保送，8局上西武處於1：3落後，在兩出局、一二壘有人局下，吳念庭展現「得點圈之鬼」本色，敲出中外野安打追到1分落後，不過西武也未能再越雷池一步。

巨人隊前兩場熱身賽在沖繩，戰績1敗1和，今天回到東京主場，先靠著4局下岡本和真兩分砲先馳得點，西武隊雖在6局上追回1分，但7局下中田翔再補上陽春砲，為巨人隊要回2分領先，事後來看很關鍵。

去年季後東京巨蛋大整修，外野LED螢幕長達125.6公尺，場內店舖不使用現金，觀眾席、餐廳也有更新，球迷多了沙發可坐，今天是整修後的首場官辦熱身賽。

另一場火腿隊也是回到札幌巨蛋的第一戰，就靠著一支安打以1：0擊敗養樂多隊，台將王柏融今天雖未先發，但在8局下上場代打郡拓也，但被巨人投手高梨裕稔三振。

火腿前6局被小川泰弘、金久保優斗聯手封鎖，一支安打都敲不出來，但7局下2出局、三壘有人時，佐藤龍世敲出全隊第一支安打，這支二壘打為火腿隊拿下第1分，反觀養樂多隊8支安打無法得分，讓火腿隊靠這1分拿下勝利。