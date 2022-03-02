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中職／自辦熱身賽悍將郭俊麟2局失1分 桃猿完封勝出

中央社 / 台北2日電
中華職棒富邦悍將2日與樂天桃猿隊在嘉義縣棒球場，進行春訓首場自辦熱身賽，悍將投手郭俊麟（圖）先發2局失掉1分，最快球速143公里。 （富邦悍將提供）中央社
中華職棒富邦悍將2日與樂天桃猿隊在嘉義縣棒球場，進行春訓首場自辦熱身賽，悍將投手郭俊麟（圖）先發2局失掉1分，最快球速143公里。 （富邦悍將提供）中央社

中職富邦悍將今天在嘉義縣棒球場與樂天桃猿隊進行春訓首場自辦熱身賽，悍將投手郭俊麟先發2局失掉1分，桃猿先發莊昕諺則是演出3局無失分好投，最終桃猿以6比0勝出。

郭俊麟在2020年中職選秀前接受手肘韌帶置換手術，去年9月開始在二軍出賽，去年季末11月時首度上到一軍。郭俊麟今年將面臨第一個完整球季，今天進行首場對外熱身賽，用34球投2局，被敲2支安打、投2次保送，失掉1分，最快球速143公里。

桃猿隊則是推出21歲投手莊昕諺先發，他投3局僅在第1局被林哲瑄敲二壘安打，不過沒有失分；第2、3局都演出3上3下，總計送出4次三振，無失分。接著桃猿投手曾琦、范柏絜、游朝惟、萬昭清、蘇俊璋輪番上陣，全場只讓悍將打線敲出4支安打，聯手演出完封，最終以6比0獲勝。

桃猿打線部分，1局下就展開攻勢，陳晨威敲安打後盜上二壘，接著朱育賢敲出安打送回1分；7局下郭嚴文、馬傑森敲安打後，加上保送、投手暴投得2分；由於自辦熱身賽會打滿9局，9局下桃猿透過2次觸身球、4支安打，再攻下3分。

郭俊麟 中職

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