中職／擴編選秀要討論 擔心損及味全龍戰力

中職第六隊的誕生今天啟動第一步，台鋼集團簽下加盟意向書，未來球員人才如何補充是近期討論熱點，關於擴編選秀辦法可能損及剛加盟的味全龍隊戰力，中職會長蔡其昌表示，會在領隊會議上再討論。

台鋼今天簽下意向書後，預計4月初遞交經營企劃書、5月召開常務理事會審核，通過後就可參與7月的季中選秀會，再來就是年底的擴編選秀會，蔡其昌透露，台鋼集團對於擴編球隊的規定沒有意見，也接受新球隊的加盟辦法。

根據擴編球隊辦法，新球團前兩年可在擴編選秀中從原有球團中遴選戰力，第一年規定從30人保護名單外至少每隊各選1人、至多2人，第二年則是18人保護名單外選1人，這兩次選秀會還有近2年選秀球員不得選的規定。

不過蔡其昌也表示，2019年加盟的味全龍隊才成立不久，現在第六隊出來可能面對衝擊，對於擴編選秀會是否會損及龍隊戰力，會再跟五球團在領隊會議時討論。