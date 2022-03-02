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日職／東京巨蛋翻新秀超大LED螢幕 吳念庭成首先體驗台將

聯合新聞網 / 綜合報導
讀賣巨人主場東京巨蛋今日完工，秀超大電子螢幕。 截自讀賣巨人推特。
讀賣巨人主場東京巨蛋今日完工，秀超大電子螢幕。 截自讀賣巨人推特。

日職讀賣巨人主場東京巨蛋，今日完成史上規模最大的整修，現場也揭曉日本球場最大尺寸的電子螢幕，場內消費也引進「無現金化」可以採用臉部辨識的方式付款和入場，整體設備走向高科技化。首場熱身賽將於今日傍晚迎戰西武隊，陣內野手吳念庭也將成為第一位體驗新球場的台將。

巨人球團和讀賣新聞社在去年球季結束後，宣布斥資約100億日圓（約24億台幣）進行大規模的東京巨蛋整修，而翻修工程也比原先計畫提前1年完工，讓球員在新球季有煥然一新的感覺。

全長125.6公尺、面積約1050平方公尺的LED球場螢幕備受大家關注，而且還比原本螢幕大4.4倍，並且結合了音樂、燈光、動畫等多功能效果，給予球迷們顛覆以往的視覺感受。

場內除了有超大電子螢幕環繞，球場也開始採用臉部辨識，作為入場使用或場內店舖支付的方式，此外也新增了不少觀眾席包廂。與西武獅熱身賽預計於今晚5點開戰，台將吳念庭也將搶先體驗新球場所帶來的震撼。

東京 動畫 日本

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