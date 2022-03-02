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中職／經營高屏球迷 台鋼看好澄清湖「本夢比」

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼集團今天前往中職辦公室簽訂加盟意向書，聯盟會長蔡其昌（左三）與台灣鋼鐵集團會長謝裕民（右三）完成簽約儀式，比出中職第六隊的手勢。 記者林俊良／攝影
台鋼集團今天前往中職辦公室簽訂加盟意向書，聯盟會長蔡其昌（左三）與台灣鋼鐵集團會長謝裕民（右三）完成簽約儀式，比出中職第六隊的手勢。 記者林俊良／攝影

中華職棒過去在高雄未能開出穩定票房，台鋼集團未來即將以澄清湖球場作為主場、成立第六隊，台鋼公司董事長、未來台鋼雄鷹隊董事長王炯棻以金融術語譬喻，就如同選股有「本夢比」，看好未來發展，市長陳其邁也允諾會有捷運經過。

中職觀眾進場數字北高南低是近年趨勢，王炯棻表示，北部在行銷、經營球迷上相對容易，但是球場都已有球隊選用，「第六隊一定在高雄，我們企業也在高雄，沒有道理不選擇」。

王炯棻也觀察到，近年三級棒球南部隊伍表現沒那麼好，也希望藉由第六隊的成立，帶動高屏地區棒球風氣，協助棒球運動、職棒產業成長。

雖然澄清湖目前交通條件較差，但王炯棻透露，高雄市長陳其邁答應，未來捷運會通道球場，相信在市府、聯盟協助下，澄清湖球場會越來越好，「像選股一樣，看好未來的表現，這就是所謂本夢比」。

中職會長蔡其昌也透露，屏東縣長潘孟安在得知台鋼即將成立第六隊後，也探詢中職球賽安排在屏東的可能性，「如果地方首長都支持，對於棒球環境有幫助，兩位縣市長都很期待，未來高屏是台鋼雄鷹的大本營」。

至於以澄清湖作為主場需要那些整建？王炯棻賣關子說：「很多答案是不能講的，就像周杰倫的電影『不能說的秘密』。」

蔡其昌則以球員、球迷、創造營收三個角度，建議未來台鋼集團可以修改場地小瑕疵，讓球員出賽更安全，而球迷座位上的視角也可以調整，第三就是VIP室的設立，可以作為職業球隊的營收來源。

台鋼 棒球 中職

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