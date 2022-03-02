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中職／傳洪一中接第六隊教頭 台鋼雄鷹：海選名單中

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
外界傳出洪一中將接任第六隊台鋼雄鷹總教練，台鋼回應是在海選名單後，35天內會一併公布。 聯合報系資料照
外界傳出洪一中將接任第六隊台鋼雄鷹總教練，台鋼回應是在海選名單後，35天內會一併公布。 聯合報系資料照

台鋼集團今天與中華職棒聯盟簽訂加盟意向書，也選好台鋼雄鷹作為隊名，根據規定，要在35天提交經營企劃書，台灣鋼鐵股份有限公司董事長王炯棻透露，屆時會公布領隊、總教練人選。

台鋼要加盟中職成為第六隊，王炯棻屆時會擔任球團董事長，副董事長為孫正強，對於近日外界傳出總教練、領隊、球員等人選名單，王炯棻表示，這些媒體上看到的人選，會是海選的目標，「但現在沒辦法說是哪一位」。

今日有週刊點名，台鋼雄鷹總教練將是中職991勝教頭洪一中，另外教練團還包括吳俊良、林振賢、陳瑞振、黃甘霖等人，球員徵才名單也將旅外好手陳偉殷、陽岱鋼也都列進去。

王炯棻表示，現在無法透露人選，球隊將在35天內提交企劃書，到時領隊、總教練都會有結果，也會朝專業方向去執行，也會多跟聯盟徵詢，決定名單。

至於外傳日本企業有意冠名，台鋼集團會長謝裕民表示，球團的籌組如果能夠國際化，也企盼有台灣以外的企業參與，「有好消息一定會跟各位報告」。

雖然集團旗下有籃球、足球隊，但台鋼集團經營棒球還是第一次，王炯棻表示，未來會跟五球團拜訪、取經，「畢竟我們是最新、最沒有經驗的球團，希望未來有好表現讓球迷可以欣賞」。

台鋼 中職 陳偉殷

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