中職／準備好10億銀彈 台鋼加盟有信心拿回保證金

加盟中職成為第六隊，台鋼集團已準備好10億銀彈，會長謝裕民今天透露，最近剛好有資金進來，有信心至少經營5年「把保證金領回來」。

根據中華職棒擴編球隊規定，新球隊需繳交加盟金1.2億元、保證金3.6億元、地方棒球振興基金1億元，5.8億元的「低消」外，還有擴編選秀權利金、季中選秀簽約金、第一年二軍經營費用等諸多支出，估計後年上一軍前要準備10億才夠燒。

台鋼集團今天前往中職辦公室簽訂加盟意向書，聯盟會長蔡其昌表示，台鋼對於擴編球隊的辦法都支持，謝裕民也表示，最近集團剛好有資金入袋，在成立職棒球隊上有做好準備，「資源方面老天也幫我們準備好了，5年的保證金我們有信心一定會領回來」。

根據中職規定3.6億元的保證金，只要球隊成立滿五年未解散或轉賣，或是未有違反中職協約、涉及違法情事、無法正常給付薪資達兩個月等狀況，就可以領回。