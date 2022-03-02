快訊

打高端出國受阻怎辦？ 陳時中曝「兩種解方」

中職／準備好10億銀彈 台鋼加盟有信心拿回保證金

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
加盟中職成為第六隊，台鋼集團已準備好10億銀彈。 截圖自直播影片
加盟中職成為第六隊，台鋼集團已準備好10億銀彈。 截圖自直播影片

加盟中職成為第六隊，台鋼集團已準備好10億銀彈，會長謝裕民今天透露，最近剛好有資金進來，有信心至少經營5年「把保證金領回來」。

根據中華職棒擴編球隊規定，新球隊需繳交加盟金1.2億元、保證金3.6億元、地方棒球振興基金1億元，5.8億元的「低消」外，還有擴編選秀權利金、季中選秀簽約金、第一年二軍經營費用等諸多支出，估計後年上一軍前要準備10億才夠燒。

台鋼集團今天前往中職辦公室簽訂加盟意向書，聯盟會長蔡其昌表示，台鋼對於擴編球隊的辦法都支持，謝裕民也表示，最近集團剛好有資金入袋，在成立職棒球隊上有做好準備，「資源方面老天也幫我們準備好了，5年的保證金我們有信心一定會領回來」。

根據中職規定3.6億元的保證金，只要球隊成立滿五年未解散或轉賣，或是未有違反中職協約、涉及違法情事、無法正常給付薪資達兩個月等狀況，就可以領回。

中職 台鋼 選秀

延伸閱讀

中職／第六隊簽訂意向書 隊名確定台鋼雄鷹

中職／台鋼2日遞交意向書 集團會長率籃、足代表出席

援助烏難民 蔡其昌等21位綠委與企業集資一千萬元

最新民調 盧秀燕滿意度72.3%支持度領先綠營15-40%

相關新聞

中職／第六隊簽訂意向書 隊名確定台鋼雄鷹

中華職棒即將迎來第六隊的加入，台鋼集團今天由會長謝裕民率領高層到中職辦公室，簽下加盟意向書，只待常務理事會通過，台鋼就將...

中職／傳洪一中接第六隊教頭 台鋼雄鷹：海選名單中

台鋼集團今天與中華職棒聯盟簽訂加盟意向書，也選好台鋼雄鷹作為隊名，根據規定，要在35天提交經營企劃書，台灣鋼鐵股份有限公...

中職／準備好10億銀彈 台鋼加盟有信心拿回保證金

加盟中職成為第六隊，台鋼集團已準備好10億銀彈，會長謝裕民今天透露，最近剛好有資金進來，有信心至少經營5年「把保證金領回...

中職／經營高屏球迷 台鋼看好澄清湖「本夢比」

中華職棒過去在高雄未能開出穩定票房，台鋼集團未來即將以澄清湖球場作為主場、成立第六隊，台鋼公司董事長、未來台鋼雄鷹隊董事...

中職／台鋼教練團鎖定洪總班底 領隊也有口袋名單

台灣鋼鐵集團確定成為中職第六隊，今天下午2時將前往聯盟遞交加盟意向書。至於球迷關注的教練團及球員人選，據《鏡週刊》報導，台鋼都已有口袋名單，其中教練團人選包含以現任富邦悍將顧問洪一中為主要班底，資深教練吳俊良、林振賢、陳瑞振、黃甘霖等人。

中職／台鋼今交意向書 傳洪一中為教頭人選

台鋼集團今天下午2點將到中職遞交加盟意向書，根據「鏡週刊」今日報導，總教練人選鎖定前富邦悍將總教練洪一中，教練團班底也是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。