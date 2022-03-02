中職／第六隊簽訂意向書 隊名確定台鋼雄鷹

中華職棒即將迎來第六隊的加入，台鋼集團今天由會長謝裕民率領高層到中職辦公室，簽下加盟意向書，只待常務理事會通過，台鋼就將成為中職第六支職棒球隊，今天也公布隊名就是台鋼雄鷹。

第六隊的加盟吸引了至少17家電子媒體、9家平面媒體到場，台鋼集團的陣仗也很大，謝裕民與台鋼股份有限公司董事長王炯棻、台鋼獵鷹職業籃球隊董事長孫正強、台鋼足球隊總領隊董事長劉福財以及加捷生醫股份有限公司董事長陳和順等人到場。

謝裕民表示，參加職棒有「一個堅持、兩個感謝、三個期待」，第一個堅持，是台鋼集團投入足球隊、職籃，都是堅持做到企業社會責任；兩個感謝，第一個要感謝的是蔡會長，讓我們有這個機會，為中職這個運動出一份心力，第二個是感謝陳其邁市長，在高雄澄清湖當一個主場，為市政推動盡一個力量。

至於三個期待，謝裕民表示，首先是企劃書送交後能順利通過，第二個也期待能夠順利的組成球團，第三個期待是所有的企業能夠投入棒球運動，將來有更多球隊加入中職。

台鋼今日簽下意向書，照聯盟時程，預計4月遞交經營計畫書、5月召開常務理事會，通過加盟申請後，台鋼就可趕上7月的季中選秀會。

台鋼目前旗下有台南台鋼足球隊、T1台鋼獵鷹籃球隊，加上中職，橫跨棒、籃、足三棲，與中信兄弟、富邦悍將同樣持有兩支職業運動隊伍。

謝裕民表示，集團位於南部，較少媒體關注，但是過去參與足球隊，感受到讓年輕人有比賽空間是好事，因此6個月前投入職籃，推動南部運動產業，而至於棒球，則是從小就喜歡的運動，小時候常半夜起來看棒球，「我遇到秘書長（楊清瓏）都說我小時候看他長大的，沒想到有這個機會能夠盡一份心力，也是我們的榮幸」。