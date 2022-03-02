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中職／台鋼教練團鎖定洪總班底 領隊也有口袋名單

聯合新聞網 / 綜合報導
當年一起隨洪總一起加入悍將的教練團班底，包含黃甘霖與吳俊良，很有可能一起來到台鋼集團。 聯合報系資料照
當年一起隨洪總一起加入悍將的教練團班底，包含黃甘霖與吳俊良，很有可能一起來到台鋼集團。 聯合報系資料照

台灣鋼鐵集團確定成為中職第六隊，今天下午2時將前往聯盟遞交加盟意向書。至於球迷關注的教練團及球員人選，據《鏡週刊》報導，台鋼都已有口袋名單，其中教練團人選包含以現任富邦悍將顧問洪一中為主要班底，資深教練吳俊良、林振賢、陳瑞振、黃甘霖等人。

中華職棒大聯盟會長蔡其昌在上月25日宣布台鋼確定加盟中職，成為第六隊，一軍主場將設置於高雄澄清湖棒球場。

《鏡週刊》報導，台鋼集團會長謝裕民在此之前就強烈表達組成職棒第六隊的意願，而集團高層表示，在4月遞交營運計畫書前的第一步是找到適合的領隊，先前傳出資深媒體人常富寧和前中職祕書長馮勝賢都是可能人選。

週刊也爆料台鋼已準備招兵買馬，教練團口袋名單包含去年請辭富邦總教練一職，轉任顧問的洪一中，以及投手教練吳俊良、前樂天桃猿首席教練林振賢、前兄弟象總教練陳瑞振、前統一獅總教練黃甘霖等人，都在建議名單上。

此外，若依循味全龍重返中職模式，台鋼若於本季通過加盟案，並參與今年的選秀會和2023年二軍例行賽，最快將可在2024年球季正式登上一軍。

澄清湖 蔡其昌 台鋼 中職 洪一中 黃甘霖

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