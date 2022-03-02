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中職／台鋼今交意向書 傳洪一中為教頭人選

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
根據「鏡週刊」今日報導，中職第六隊台鋼集團總教練人選，鎖定前富邦悍將總教練洪一中。 聯合報系資料照 記者季相儒／攝影
根據「鏡週刊」今日報導，中職第六隊台鋼集團總教練人選，鎖定前富邦悍將總教練洪一中。 聯合報系資料照 記者季相儒／攝影

台鋼集團今天下午2點將到中職遞交加盟意向書，根據「鏡週刊」今日報導，總教練人選鎖定前富邦悍將總教練洪一中，教練團班底也是職棒經驗豐富的吳俊良、林振賢、陳瑞振、黃甘霖等人。

台鋼集團展現出加盟中職的強烈企圖心，遞交意向書前就已經開始招兵買馬，尋找領隊、教練團、發言人等人選，鎖定高雄澄清湖球場作為主場，另外也有將屏東球場列入第二主場的想法，深耕南部市場方向明確。

而「鏡週刊」報導中所提及的教練團名單中，洪一中是高雄人，對於在地棒球市場有不少想法，加上目前保有的台灣最多991勝紀錄，若以家鄉球隊總教練之姿達成千勝將是美談。

另外吳俊良、林振賢都是洪一中在Lamigo桃猿隊三連霸時期的班底，陳瑞振、黃甘霖與洪一中後來在富邦悍將時期也有過合作基礎，被點名並不意外。

洪一中 富邦悍將 台鋼

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