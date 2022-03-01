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中職／前進兄弟不只因為助總 平野惠一感念台灣311恩情

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
平野惠一感念台灣恩情。 擷圖自畫面
平野惠一感念台灣恩情。 擷圖自畫面

中信兄弟隊日籍打擊教練兼任野手統籌教練平野惠一，以及洋砲福來喜都在上月底抵台，球團透過影片分享兩人的抵台心情，平野透露決定接下職務的原因之一，是因台灣在311大地震時有恩於日本，「常常在想自己能做什麼，所以決定接下教練的職務。」

平野在選手時期效力阪神虎隊5年，與現任兄弟教頭的林威助曾是同期隊友，2015年也曾來過台灣，參與「台日棒球教室」活動，當時就曾和林威助一起指導台灣球員，如今以兄弟教練的身分再度攜手。

應助總之邀，平野今年加入兄弟教練團，他在2月25日抵台，對於本季目標，他表示，希望盡全力幫助球隊拿下二連霸、提升選手能力。

決定來台執教，平野透露除了助總的熱情邀約外，還有另外一層原因，「日本人絕對不能忘記的感恩之心，311日本大地震時，台灣捐贈了200億日圓，送來近400噸的物資，在震災隔天比其他各國更快速地派遣救難隊過來，真的非常感謝。」

平野對於台灣的恩情感念在心，「我也想做些什麼來報答恩情，雖然不能說是台灣與日本之間的橋樑，但常常在想自己能做什麼，所以決定接下教練的職務。」他表示，自己全心致力於這份工作上，也希望大家可以多多支持兄弟。

林威助 阪神虎 中信兄弟

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