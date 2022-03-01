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中職／Fubon Angels轉當小龍女 15位女孩寫真卡即將開賣

聯合新聞網 / 綜合報導
前Fubon Angles成員Jessy轉戰小龍女。 味全龍球團提供
前Fubon Angles成員Jessy轉戰小龍女。 味全龍球團提供

中職近期不只各隊展開集訓，就連啦啦隊也全力以赴，味全龍啦啦隊（Dragon Beauties）更是早在1日就展開春訓，也看到新的小龍女加入，新成員Jessy是前Fubon Angels成員。

本季小龍女陣容包含小螞蟻在內人數維持16人，新成員Jessy之前是富邦悍將啦啦隊Fubon Angles的一員，球團表示，「Jessy應援渲染力及舞蹈實力皆相當出色，期待她的加入能為團隊帶來更多活力，也帶領球迷熱血應援。」

除了小龍女有新面孔誕生，新賽季小龍女也將會帶來全新歌曲和舞蹈，搭配繡上女孩們專屬背號的新制服，方便球迷記憶，像是隊長琪琪就挑選了背號「77」，除了和名字發音相近好記，她也希望能為球隊帶來幸運。新賽季小龍女新制服將搭配去年廣受好評的龍魂旗袍輪流穿替，讓球迷大飽眼福。

為紀錄小龍女2021年的賽事「嬌」點，球團規劃在3月5日線上、線下正式開賣2021年度啦啦隊寫真卡，卡片包含15位女孩：琪琪、軒軒、米奇、采依、心璇、君白、星岑、馬妹、拉拉、芮妮、小映、梔梔、LIKE、Chris、CHOCO的各種卡款外，男成員小螞蟻、教練Amis和應援團長勛雞也有少量特殊卡款，希望讓球迷驚喜連連。

Dragon Beauties小龍女全員集合，今日正式展開春訓。 味全龍提供
Dragon Beauties小龍女全員集合，今日正式展開春訓。 味全龍提供

制服 旗袍

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