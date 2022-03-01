中職／悍將2外援赴嘉義報到 霸帝士首位出關洋砲

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
霸帝士。圖／富邦悍將隊提供
霸帝士。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊即將有洋將加入團隊訓練，野手霸帝士、投手范米特都在今天完成7天自主健康管理，將在明天晚上抵達嘉義市棒球場，投入團體春訓，霸帝士也是今年首位「出關」洋砲；尚未抵台的威迪茲、羅力、優瑪則預計在3月抵台。

霸帝士、范米特為悍將首批抵台洋將，加上13日抵台的艾思凱，3人在自主健康管理階段都於新莊球場分流練習，霸帝士中午在室外傳接球和外野守備練習，隨後進入室內打擊區進行打擊訓練維持球感，范米特則在重訓室進行體能訓練，艾思凱同樣進行體能和戶外傳接球，準備銜接接下來與球隊會合春訓。

霸帝士、范米特今天完成自主健康管理，預計2日晚間抵達嘉義市與球隊會合參加春訓，艾思凱則預計7日前往嘉義市報到。

悍將季前簽下6名洋將，較晚簽約的3名投手尚未抵台，威迪茲、羅力和優瑪預計3月份陸續抵達，展開隔離程序。

羅力 富邦悍將 棒球

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