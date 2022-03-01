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中職／睽違14年！中信兄弟5月24、25台東對戰樂天桃猿

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
中華職棒秘書長楊清瓏，日前帶隊至棒球村球場場勘。記者卜敏正／翻攝
中華職棒秘書長楊清瓏，日前帶隊至棒球村球場場勘。記者卜敏正／翻攝

中華職棒於今日公布2022年例行賽賽程，經台東縣政府積極主動爭取，中信兄弟排定5月24、25日兩天，在台東棒球村第一棒球場安排主場例行賽事，對戰樂天桃猿。縣長饒慶鈴開心表示，這是相隔14年後，職棒賽事重回台東縣，邀請鄉親朋友屆時一起到現場為球員加油打氣。

台東縣政府表示，縣府爭取中央1.12億經費整建台東棒球村，提升安全性與相關軟硬體設施，去年完工後陸續辦理各級棒球全國賽，縣長饒慶鈴也感受到鄉親需求，極力爭取職業賽事重回台東，讓縣民能夠看到最棒的職棒賽事。

教育處表示，中華職棒五隊中，許多教練、球員都是台東子弟，返鄉比賽可以讓鄉親看到台東子弟精湛球技，也讓球團看到台東鄉親的熱情。

縣府去年底邀請中華職棒秘書長楊清瓏帶隊至棒球村球場場勘，日前教育處長林政宏也帶隊向中華職棒聯盟與兄弟球團研商，111年在台東排定賽事可能性，終於為鄉親爭取到職棒賽事重返台東。

中信兄弟排定5月24、25日兩天，在台東棒球村第一棒球場對戰樂天桃猿。記者卜敏正／翻攝
中信兄弟排定5月24、25日兩天，在台東棒球村第一棒球場對戰樂天桃猿。記者卜敏正／翻攝
中華職棒秘書長楊清瓏，日前帶隊至棒球村球場場勘。記者卜敏正／翻攝
中華職棒秘書長楊清瓏，日前帶隊至棒球村球場場勘。記者卜敏正／翻攝

棒球 中華職棒 樂天桃猿

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