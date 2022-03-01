聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／睽違14年！中信兄弟5月24、25台東對戰樂天桃猿
中華職棒於今日公布2022年例行賽賽程，經台東縣政府積極主動爭取，中信兄弟排定5月24、25日兩天，在台東棒球村第一棒球場安排主場例行賽事，對戰樂天桃猿。縣長饒慶鈴開心表示，這是相隔14年後，職棒賽事重回台東縣，邀請鄉親朋友屆時一起到現場為球員加油打氣。
台東縣政府表示，縣府爭取中央1.12億經費整建台東棒球村，提升安全性與相關軟硬體設施，去年完工後陸續辦理各級棒球全國賽，縣長饒慶鈴也感受到鄉親需求，極力爭取職業賽事重回台東，讓縣民能夠看到最棒的職棒賽事。
教育處表示，中華職棒五隊中，許多教練、球員都是台東子弟，返鄉比賽可以讓鄉親看到台東子弟精湛球技，也讓球團看到台東鄉親的熱情。
縣府去年底邀請中華職棒秘書長楊清瓏帶隊至棒球村球場場勘，日前教育處長林政宏也帶隊向中華職棒聯盟與兄弟球團研商，111年在台東排定賽事可能性，終於為鄉親爭取到職棒賽事重返台東。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言