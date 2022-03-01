中職／本季花蓮、台東10戰 8場挑猿隊來後山當對手

中職今天公布新球季賽程表，台東棒球場暌違14年重返中職賽程版圖，加上行之有年的花蓮安排8場，本季合計10場後山賽事，其中8場主隊都挑了樂天桃猿隊當對手。

本季賽程共納入11座球場，分別是新莊（60場）、桃園（60場）、洲際（55場）、台南（45場）、天母（40場）、澄清湖（20場）、新竹（8場）、花蓮（8場）、台東（2場）、斗六（1場）、嘉義市（1場）。

賽程最大亮點為台東，將在5月月24、25日由中信兄弟隊與猿隊交手，這也是台東相隔14年再等到中職賽事，台東前一場比賽已要追溯到2008年3月30日，當時統一獅以6：3擊敗兄弟象隊。

今年花蓮共有8場比賽，分別是5月27到29日猿獅3連戰、9月7日到9日猿龍3連戰，以及10月4日到5日的象獅2連戰。

值得注意的是，今年共有10場比賽在花、東舉辦，擔任主隊的兄弟、獅隊、龍隊都挑了猿隊當對手，猿隊一共要在花、東打8場比賽為5隊最多，富邦悍將隊本季在則是後山0賽事。

另一個好久不見的球場是新竹球場，前一次安排賽事為2016年9月13日，設備老舊不堪飽受詬病，市府投入12億啟動原址拆除重建計畫，而龍隊重生後在2020年取得新竹球場10+5年球場經營權，去年還趕不上使用，今年工程作業已到尾聲，接續展開草皮鋪設、球團進場作業，新竹首戰將在7月22日登場，與悍將隊展開3連戰。