中職／本季賽程公布 新竹首戰722、暌違14年重返台東

中華職棒今天公布職棒33年例行賽程，開幕戰在4月2日由中信兄弟與統一獅隊在台中洲際球場點燃戰火，本季11座球場納入賽程，新竹球場在7月22日迎來賽季首戰，等了14年的台東球場，則在5月24、25日迎來賽事，由兄弟作東。

本季例行賽共安排300場賽事，每隊出賽120場，包含60場主場賽事，球隊間相互對戰各30場。

一軍開幕戰將於4月2日下午5點在台中洲際棒球場點燃戰火，兄弟迎戰來訪的獅隊。隔日台南棒球場首戰由獅隊對戰味全龍，另一地兄弟在洲際主場續戰富邦悍將隊。

另外3隊的主場首戰，悍將的新莊主場首戰安排在4月4日與兄弟交手，4月5日樂天桃猿隊在桃園大本營對戰兄弟；4月8日澄清湖棒球場首戰，由獅、猿交手。15日龍隊迎來本季首場主場賽事，在天母球場迎戰猿隊。

5月24、25日兄弟前進台東棒球場，與猿隊展開二連戰。5月27至29日，猿繼續來到花蓮棒球場與獅隊進行3連戰。

下半季賽程將於7月15日開打，全新完工的新竹棒球場也將在7月22日正式亮相。龍隊自7月22日至24日，在新竹主場與悍將展開3連戰；9月28日嘉義市棒球場首戰將由龍隊迎戰悍將，兩隊將在10月5日續戰斗六棒球場。

今年賽事共安排在全台11座棒球場舉行，包含全新整建完工的新竹棒球場，以及暌違14年再度迎來中華職棒例行賽事的台東棒球場，也在完成增設夜間照明及LED電子計分板等設備後，以嶄新的面目跟大家見面。此外，4月10日至5月8日的周日賽事，仍安排於下午2點開打。

中職2022球季主視覺。