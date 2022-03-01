中職／「最帥的學長」王維中送愛心 捐球給10所棒球隊

中央社 / 台北1日電
王維中贊助基層棒球不遺餘力。 王維中臉書粉專
王維中贊助基層棒球不遺餘力。 王維中臉書粉專

「最帥的學長」王維中繼續送愛心，王維中從2020年回台效力中職開始，抱著回饋的心，每年都會固定捐贈球給基層棒球隊，今年也捐贈9所少棒隊、1所青少棒隊、每隊20打球。

中職味全龍隊投手王維中2020年回台、效力味全龍隊，也希望可以回饋家鄉基層球隊，從2020年起捐贈球給全台各國中、國小棒球隊，選擇資源和贊助相對少的球隊，希望盡一份心力、幫助愛棒球的孩子們。

今年也捐贈10所棒球隊，包括新北忠義國小、桃園埔頂國小、新竹縣上館國小、苗栗銅鑼國小、彰化南郭國小、雲林褒忠國小、嘉義縣和興國小、台南歸南國小、金門中正國小、屏東里港國中棒球隊，每隊2箱（共20打）球。

王維中維持一貫風格，今年球上還是印有「最帥的學長 王維中」金色字樣，第2行則是「2022薩以責任」，薩以責任在阿美族語有加油、全力以赴的意思。

王維中 棒球 中職

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