U23世界盃／大巨蛋工程卡關 天母、新莊當備案

中央社 / 記者台北1日電
在大巨蛋看棒球賽再等等。 報系資料照
在大巨蛋看棒球賽再等等。 報系資料照

想在大巨蛋看棒球賽可能還要再等等，表定今年10月在台北舉行的U23世界盃棒球賽，理想狀況在大巨蛋開打，但工程進度卡關難度高，據了解，已經準備好天母、新莊棒球場當備案。

1991年中職總冠軍賽下起大雨，球迷在看台高喊「我們要巨蛋」的心願，等了31年還沒能實現。

台北大巨蛋2015年被勒令停工、2020年8月復工，市府及遠雄巨蛋事業公司先前都曾表示，預計去年底完工、今年中拿到使用執照後開始試營運。

但大巨蛋工程進度比預期緩慢，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響缺工，還有大巨蛋第4次建造執照變更設計仍未完成，建照4變的主軸在避難層防火性能評定，在建照4變完成前，後續許多工程就不能做。

相關人士透露，目前觀眾席座椅都已經裝好，休息室還在裝潢，球場部分只差草皮，若工程進度不卡關，硬體部分最快4、5月可以竣工。

球場草皮需等驗收完後才可以鋪設，接著還要等取得使用執照、安排測試賽，但驗收、執照核發需要多少時間難以預估，想在10月如期舉行大型國際賽事難度高。

棒協定期安排至大巨蛋場勘、了解工程進度，U23世界盃是以台北市為申辦地點，大巨蛋是優先考慮的球場，雖然工程進度不如預期，但也沒有放棄希望。

據了解，由於台北大巨蛋工程進度難以掌握，當初在提案舉辦U23世界盃棒球賽時，也有準備好以天母棒球場、新莊棒球場當作比賽場地。

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