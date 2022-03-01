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中職／獅隊在台南打8場自辦賽 13日對兄弟開放球迷進場
統一獅隊的自辦熱身賽從3日展開，僅13日於台南球場面對中信兄弟隊之戰開放觀眾進場，門票於3日中午12點啟售。
獅隊本周進入以賽代訓階段，在大本營台南球場共要打8場自辦熱身賽，3、4日先進行2場隊內紅白賽，接著8日展開首場對外賽出戰富邦悍將隊，一路打到16日，銜接19日開打的官辦熱身賽。
球團今天公布，在台南的8場自辦熱身賽，非假日下午賽事皆未開放球迷進場觀賽，唯一開放賽事為13日下午1點5分對兄弟之戰，門票將於3日中午12點起於全台統一超商ibon售票系統提供機台及網路購票服務，全票250元、半票200元、鑽石席350元、球探席300元。
配合政府防疫政策，熱身賽期間鑽石席及球探席無提供餐點服務，僅開放內野購票採劃位入座，進場需進行實名制及體溫量測，符合相關規範允以入場觀看賽事。
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