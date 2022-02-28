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日職／清宮幸太郎減重9公斤有效 力拚去年消失的一軍

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
清宮幸太郎。 火腿隊推特
清宮幸太郎。 火腿隊推特

日本火腿隊22歲好手清宮幸太郎力拚新球季，最近減重有成，從原本3位數降為94公斤，一壘守備動作也更加敏捷。

日職最近展開官辦熱身賽，清宮幸太郎目前出賽兩場，合計5個打數揮出1支安打，還在調整打擊狀況；他在之前自主訓練期間，體重降了9公斤，進入2月後頂多增減1公斤，自認成效相當不錯，守備移動更靈活。

清宮幸太郎在2017年日職選秀會，以火腿狀元身分展開職棒生涯，隔年升上一軍，但從2018到20年3個球季出賽230場，繳出打擊率1成98、全壘打21支、打點73分的成績，整體表現並不出色，去年整季都在二軍。

日職新球季將在3月25日開打，火腿前進福岡巨蛋對決軟銀隊，清宮幸太郎的第1個目標當然是開季重返一軍；他表示，身體有改變，春訓就能收到效果，不再害怕任何事，全力爭取一軍。

日本火腿 選秀

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