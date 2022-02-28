中職／余謙催速想贏在起跑點 換局找「主審小艾」諮詢

中信兄弟隊續戰隊內賽，今天由前年選秀第一指名的大物投手余謙先發，投2局無失分，最快球速147公里，今年春訓首場實戰就表露企圖心，余謙坦言若錯過開季一軍，想上一軍的難度會提高，希望把球速催出來給教練看，「因為覺得投手要贏在起跑點，有個好的開始，如果太晚的話機會就會被搶走。」

兄弟隊內賽只打5局，余謙擔任白隊先發投手，投2局無失分，面對6名打者，僅被江坤宇敲出安打，隨後讓杜家明敲出雙殺打，1次三振則是賞給宋晟睿。

余謙指出，今天教練要他攻擊好球帶、相信自己的球威，整體狀況還不錯，此役也有設定目標，希望把球速催出來，展現給總教練林威助看，目標是投到均速150公里。

「自己就是隨時做好準備，目標開季在一軍名單。」余謙解釋，若開季錯失機會，要再爭取一軍名額的難度又會提升，希望能在起跑點有好的開始，「覺得每天的想法要從零開始，把自己的身體、情緒調整到最好，才會越來越進步。」他也透露，助總、投手教練前幾天都有給他課題，選擇先放在心裡。

二軍投手教練艾迪頓今天續站主審，也會在換局時與投手討論狀況，余謙就說：「有跟我討論球質和一些動作的穩定等等，主要都是鼓勵投手、建立信心。」

余謙去年僅在季初於一軍出賽2場，隨後因手肘痠痛問題未解，一度停機休養半年，直到10月才於二軍恢復出賽，本季瞄準開季一軍出發，球團也期望他能扛下先發輪值一席。