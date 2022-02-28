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中職／喬治27年前痛失雙冠王 砲轟象隊打「狗屁棒球」

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
時報隊喬治(右)。 報系資料照
時報隊喬治(右)。 報系資料照

中職開季倒數33天，中信兄弟、統一獅隊將在4月2日進行開幕戰，洋砲大軍壓境成為新球季的賣點；回顧過去32個球季，三商虎隊鷹俠是唯一超過百轟的外籍打者，打過時報鷹、虎隊的喬治68轟排名第2，這門美籍洋砲在1995年痛失「雙冠王」的往事堪稱經典。

鷹俠生涯累積120支全壘打，至今仍在中職史上排名16；喬治1994年帶著大聯盟、日職資歷加盟鷹隊，來台首季就以78分打點奪下打點王，第2年打擊獎項之爭變得更加激烈，打擊王、全壘打王、打點王拚到季末仍是混亂場面，最後喬治空手而歸，一度氣到大罵：「為什麼大家不憑實力打？」

1995年10月14日在高雄立德球場進行的兄弟象、鷹隊之戰，是球季賽倒數第2天，也是兩隊在球季賽最後一戰，喬治和象隊洋砲路易士都未開轟，也沒有攻下打點，喬治以22轟、72分打點收工，分別和隊友廖敏雄、路易士並列榜首，不過都未拿到獎項，寫下史上罕見紀錄。

根據中職規章，全壘打相同取打數少、打點取打席少，喬治在這兩個條件都處於下風，也讓廖敏雄、路易士分別拿下生涯首座全壘打王、打點王。

象隊為了保護路易士，教練團下達故意保送喬治的指令，先發投手費南德茲奉送兩次、克力士追加1次，讓喬治全場只有1次打擊機會，輸得非常不爽，痛斥這是一場丟臉的比賽。

喬治原本期待和路易士同場一較高下，進行男子漢的對決，不料竟被故意保送3次，氣到怒嗆象隊打「狗屁棒球」，不尊敬這種行為；當時鷹隊總教練李瑞麟也為喬治抱屈，認為他為了球隊戰績必須上場，希望球團高層能夠補償。

經過這場戲劇性的比賽，路易士在隊友的護航下保住打點王，也完成安打王2連霸，一共抱回50萬元獎金；但他最想爭取的打擊王，仍以3成52屈居第2，讓虎隊洋砲康雷以3成54勝出，同樣完成2連霸。

喬治 中職

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