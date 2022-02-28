中職／余謙隊內賽先發2局最快147公里 岳政華敲雙安

中信兄弟隊的第二天隊內賽，今天由前年選秀第一指名的大物投手余謙先發，投2局無失分，最快球速147公里。

兄弟隊內賽只打5局，余謙擔任白隊先發投手，投2局無失分，面對6名打者，僅被江坤宇敲出安打，隨後讓杜家明敲出雙殺打，1次三振則是賞給宋晟睿。

黃隊敲出4安打，3局上由王威晨在二、三壘有人時以高飛犧牲打首開紀錄，4局陳文杰因保送、暴投站上二壘，宋晟睿敲出中外野方向安打、貢獻1分打點；白隊只攻4局，出現2支安打都是岳政華敲出。

余謙以2019年U18世界盃棒球賽大會MVP的身分，在隔年選秀獲得兄弟以首輪籤選進，去年5月7日在一軍初登板，就以7局失3分的表現奪勝，但整季也僅在一軍出賽2場，他因手肘痠痛問題未解，一度停機休養半年，直到10月才於二軍恢復出賽。