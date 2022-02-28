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日職／火腿春訓「體感」僅5天 新庄剛志不想打分數

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
火腿隊一軍春訓「Big組」今天是在沖繩名護市的最後一天訓練。 火腿隊官方推特
火腿隊一軍春訓「Big組」今天是在沖繩名護市的最後一天訓練。 火腿隊官方推特

火腿隊一軍春訓「Big組」今天是在沖繩名護市的最後一天訓練，監督新庄剛志在練習結束後接受媒體聯訪，今年帶來許多創意之舉，「粉絲服務」也做很足，被問到為這次驚奇滿滿的春訓打幾分？新庄笑答：「我討厭打分數啦！」

「Big組」在今天的練球後，結束在沖繩的訓練行程，新庄接受媒體聯訪，暢談菜鳥監督初掌春訓的心境，他表示，「我曾穿著球衣參與過很多次春訓，但今年感覺就像只有5天，好像過得很快。」

新庄透露，也有聽到球員人員說，今年感覺是有史以來過得最快的春訓，這點也讓他覺得很滿足，因為自己也希望可以帶來歡樂又充實的訓練。

新庄肯定選手在春訓期間投入的訓練強度、份量，但被問到哪位選手最吸引他的視線時，他不希望點名，強調團隊都是一起的，也預告今年將會是一、二軍頻繁升降的一年，希望所有選手都能做好準備站上舞台。

新庄上任監督以來，許多作為讓各界大開眼界，也為春訓帶來許多歡樂，不僅到場採訪人數多，球迷感受也強烈，今年打出「球迷是寶藏」口號，粉絲服務也做很足，還未開季先成焦點。

新庄被問到為此次春訓打幾分，他表示自己只是一直在做自己想做的事，外界覺得有創意、很有趣，他對此覺得感激；至於打分數，他笑著打槍：「我討厭打分數啦！可以不要嗎？」

新庄剛志 火腿

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