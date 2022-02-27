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中職／官方粉絲團「上藍下黃」官方識別 聲援烏克蘭

中央社 / 台北27日電

羅斯入侵烏克蘭，中華職棒官方粉絲團今天更新大頭貼照為「上藍下黃」的烏克蘭國旗顏色，聲援烏克蘭「反戰、愛和平」的訴求。

中職官方粉絲團（Facebook）發文表示，俄羅斯入侵烏克蘭，引發全球體壇人士關注與聲援，作為台灣第1大職業運動聯盟，為聲援烏克蘭「反戰、愛和平」的訴求，將官方識別放上「上藍下黃」的烏克蘭國旗顏色。

貼文中也提到，「對於烏克蘭人所面對的脅迫壓力，我們感同身受，在烏克蘭遭俄羅斯侵犯主權與自由之際，我們必須站出來聲援」，強調反戰爭與愛和平的重要性。

同時指出，烏克蘭的國旗，由藍色及黃色組成。藍色代表天空與海洋，象徵自由與主權；黃色代表麥田，象徵烏克蘭悠久的農業歷史，「期盼烏克蘭及每一個有戰火威脅的國度，能夠及早得到和平」。

羅斯 中職 中華職棒

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