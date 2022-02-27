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棒球／林樺慶重返業餘入台南市隊 充實自己再拚回職棒

中央社 / 台北27日電
林樺慶。 聯合報系資料照
林樺慶。 聯合報系資料照

去年季後遭中信兄弟釋出的投手林樺慶重返業餘，加入台南市成棒隊。林樺慶最終目標是回職棒，充實自己再往前走，也直言聽到中職第6隊消息很期待，「讓打球的人有更多出路」。

林樺慶2017、2018年球季是Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）先發輪值，2017年整季20場出賽（18場先發），戰績6勝4敗、防禦率5.25，2018年球季13場先發，戰績3勝6敗。

林樺慶2019年開始遇到狀況，一軍出賽機會銳減，2020年季後被桃猿隊釋出，2021年轉效力中信兄弟，也沒有一軍出賽紀錄，去年底再被釋出。

林樺慶被釋出後持續等職棒隊合約、沒有消息，23日赴台南市成棒隊測試，確定重返業餘，但根據規定，職棒資歷球員提出重返業餘申請，按程序審核通過後3個月才能正式出賽，林樺慶確定無法在3月中開打的春季聯賽亮相。

連兩年球季後接到釋出通知，林樺慶表示，去年底接到通知時心情蠻平靜的，沒有太大的起伏，「職棒環境是現實的，更在意眼前，沒有退路，只能往前走」。

林樺慶表示，2019年春訓開始，身體多少有一點狀況，投球流暢性也沒有這麼好，太想要催球速、讓投球機制變調，沒有好表現、心裡也急，造成反效果，一直沒有找回好的感覺。

2021年加入兄弟後，上半季持續調整，下半季在二軍投手教練王建民的輔助下重修投球機制，「有什麼問題就去問他，無論技術、心裡層面，都有很大的幫助。」

「每句加油，都讓我很感動，覺得有力量繼續往前」，林樺慶感謝這段期間關心鼓勵他的隊友、學長們，最終目標還是想重回職棒，現階段充實自己，把投球姿勢穩定下來，再去求速度。

林樺慶也希望把握每個出賽機會，無論是球隊之後安排的練習賽，或是國際賽亞錦賽、亞運等，都會想要爭取出賽，讓大家看到。

台鋼集團有意成為中職第6隊，預計3月2日到聯盟簽訂加盟意向書。林樺慶表示，聽到台鋼要在自己的家鄉高雄組職業隊很期待，「職業隊越多，打球的人就有更多出路，相信對很多球員，無論是被釋出、或是想要挑戰職棒的人來說，都是好事」。

林樺慶 台鋼 中職

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