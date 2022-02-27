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中職／蘇緯達開轟搶目光 艾迪頓兼差當主審

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊蘇緯達在春訓隊內賽首戰首打席開轟。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊蘇緯達在春訓隊內賽首戰首打席開轟。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟春訓熱身賽今天開打，從自辦隊內賽開始啟動，蘇緯達把握取代許基宏的機會，首打席就開轟，而且3打席全數上壘，成功吸引到總教練林威助的目光。

今、明兩天兄弟都在屏東中信慈善公益園區舉行隊內賽，分為黃、白兩隊，第一場只打5局，許基宏原本是黃隊先發，因右腳痠痛退出，改由第六棒的蘇緯達扛起第三棒位置。

蘇緯達很快表現自己，1局上首打席就在2出局後將吳哲源的球轟出右外野，形成陽春砲，接下來2打席也有1保送、1支一壘打的演出，上壘率百分百。

春訓熱身賽雖然還是第一場，但依舊會列入開季一軍名單的考量中，林威助也秉持「機會平等」的想法，持續關注每位選手的表現。

投手方面以王奕凱表現最亮眼，1局三上三下，沒有被敲安打、沒有保送，還有1次三振；另外陳柏豪最快球速也來到147公里，接近去年一軍最快的148公里，不過1局被敲3支安打。

這場隊內賽另一個亮點在本壘後方，二軍投手教練艾迪頓代班當主審，這對他來說並不陌生，因為去年球季暫停時他就曾在隊內賽當過主審，還有個大聯盟裁判哥哥萊恩（Ryan Additon）可以請教。

中信兄弟隊春訓隊內賽首戰，二軍投手教練艾迪頓代班當主審。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊春訓隊內賽首戰，二軍投手教練艾迪頓代班當主審。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊春訓隊內賽首戰，二軍投手教練艾迪頓代班當主審。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊春訓隊內賽首戰，二軍投手教練艾迪頓代班當主審。圖／中信兄弟隊提供

蘇緯達 許基宏

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