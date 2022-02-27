日職／張奕微調投球動作 無論先發中繼都做好準備

旅日歐力士猛牛隊投手張奕微調投球動作，也希望可以改變思考方式，今年定位是先發或中繼目前還不知道，但無論定位如何，都會做好準備，迎接新的球季。

張奕去年球季一軍8場出賽（1場先發），吞下1敗、沒有勝績，另有3次中繼成功，防禦率13.06，表現不算理想，季後被球團減薪，今年球季年薪900萬日圓（約新台幣223萬元）。

張奕23日在二軍練習賽登板投2局，被敲2支安打，投出2次三振，失掉1分，所有球路都有試著投，包括滑球、曲球、指叉球、二縫線速球，也有跟搭檔捕手確認投球狀況，感覺不錯。

張奕接受日媒訪問透露，今年有微調投球動作，去年球季投球準備動作時，手套會放在胸口的位置，現在微調準備動作，手套位置在腰部附近，啟動投球時，先抬起左腳，手往上抬至臉的高度。

張奕表示，微調投球動作，比較不容易被打者掌握，大致的投球機制差不多，但投起來感覺更順，投球時更能保持身體的平衡。

除了動作微調，張奕也提想法上需要改變，一直以來想太多了，思考雖然很重要，但當站在投手丘上時，投球的感覺也很重要。

至於今年球季的定位，張奕表示，目前還不曉得是先發或中繼，但無論定位如何，都希望能做好準備，迎接新的球季。