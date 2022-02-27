日職／新庄剛志官辦熱身賽首勝 王柏融贊助一轟

日本職棒火腿隊今天以4：2擊敗廣島隊，為新任監督新庄剛志拿下執教生涯的首場官辦熱身賽勝利，打線也展現出長打魅力，今川優馬轟出兩分砲，台灣好手王柏融也貢獻了一發陽春砲助威。

火腿隊在昨天的官辦熱身賽首戰以0：5敗給橫濱隊，今天很快振作，用6支安打就換回4分，第一分來自對手暴投，接下來4局下今川優馬的2分砲將比數拉開到3：0領先，7局下王柏融再補上一轟，以4：1領先，9局上廣島隊大盛穗敲陽春砲也追不上。

拿下執教手勝後，新庄剛志表示，從球員轉換到監督，原本自己沒有太大感覺，直到現在才覺得監督與球員確實不同，也感覺到球隊現在更加團結一心，「我們會拿下更多勝利，相信未來大家對BIG BOSS的期待也會更高」。

王柏融在前一場2打數無安打，今天擔任第六棒、指定打擊，打滿全場總計3打數1安打，前兩打數分別是二壘滾地、二壘飛球出局，7局則從左投床田寛樹手中開轟，將139公里直球敲出右外野，熱身賽首安、首轟出爐，兩場打擊率合計2成整。