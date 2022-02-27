日職／中田翔高飛犠牲打建功 老戰友大田泰示猛吞三振

巨人隊今天在那霸主場對橫濱隊進行官辦熱身賽，過去在日本火腿隊當了5年隊友的中田翔、大田泰示都以先發身分上場，分屬不同陣營，兩隊以1：1和局收場。

大田泰示2009年從巨人起步，打了8個球季後，2017年轉戰火腿，今年跳槽橫濱、回到中央聯盟；不過他在官辦熱身賽還沒有表現，昨天對火腿兩個打數掛零、被三振1次，今天擔任先發6棒、右外野手，兩次打擊都遭三振。

中田翔是巨人先發6棒、一壘手，兩個打數有1支二壘打，4局下揮出中外野高飛犠牲打，攻下全場第1分，官辦熱身賽累積5支2；橫濱6局上也靠細川成也的高飛犠牲打得分，兩隊打完9局握手言和。

22歲投手赤星優志是巨人去年在選秀會第3指名球員，首次以職棒投手的身分登板先發，投3局被揮出3支安打、 投出3K，獲得不錯評價。

巨人投手教練桑田真澄傳授赤星優志投曲球的技巧，此役收到效果，赤星優志表示，搭配直球、變速球很讚，一定會全力表現，爭取一軍先發投手。