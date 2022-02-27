日職／王柏融官辦熱身賽首轟開張！新庄剛志鼓掌
日本職棒火腿隊台將王柏融在官辦熱身賽開轟，一發右外野的陽春砲幫助球隊取得4：1領先，而且是從去年對戰劣勢的左投手中開轟，一旁的監督新庄剛志也拍手慶賀。
日職官辦熱身賽第二天，火腿隊對上廣島隊，拿下的第一分跟王柏融有關，田宮裕涼在2局下敲出二壘打後，王柏融的二壘滾地球將田宮推進到三壘，隨後靠著對手暴投得分。
4局下火腿再靠著今川優馬的兩分砲將比數拉開到3：0領先，而王柏融也在7局下跟進，面對廣島隊左投床田寛樹投出的第一顆紅中139公里速球，把球掃出右外野全壘打牆，輕鬆繞壘回來得分，與隊友開心擊掌。
鏡頭也拍到新庄剛志為王柏融鼓掌，王柏融前天才在火腿隊內賽敲出一發右外野全壘打，當時新庄剛志就曾稱讚是一支「Nice Homerun（很棒的全壘打）」。
王柏融今天擔任第六棒、指定打擊，前三打席總計是二壘滾地、二壘飛球（5局）以及7局的陽春砲，也讓火腿隊在打完7局時取的4：1領先。
＼ ホームラン🔥#王柏融 ／— ファイターズ on GAORA SPORTS (@gaora_fighters) February 27, 2022
王選手もここで長打力を発揮✨
ファイターズが4点目を追加🙌
📺GAORA ファイターズキャンプLIVE
🆚#carphttps://t.co/PLUD3M0pYP で生放送中⚡️#観てるよファイターズキャンプ pic.twitter.com/IA9C8B2iEX
王柏融官辦熱身賽首安就是全壘打 火腿勝廣島隊
日職官辦熱身賽火腿隊王柏融今天先發出賽，7局敲出陽春砲，官辦熱身賽首安就是全壘打，火腿終場以4比2擊敗廣島隊，拿下官辦熱身賽首勝。
日職官辦熱身賽北海道日本火腿鬥士隊昨天首戰與橫濱隊交手，王柏融沒有先發出賽，比賽後半段代打上場，總計2打數沒有敲出安打，火腿終場以0比5吞敗。
火腿隊今天與廣島隊交手，王柏融先發打第6棒、指定打擊，王柏融2局敲出二壘方向滾地球出局，4局敲出二壘方向飛球出局，7局球隊3比1領先時，敲出右外野方向陽春砲，幫助球隊多添保險分。
王柏融今天單場3打數敲出1支安打，貢獻1分打點，官辦熱身賽首支安打就是全壘打。
廣島隊9局追分，靠著大盛穗陽春砲將比數追至2比4，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。火腿隊今天團隊敲出6支安打，安打數雖然不如廣島隊的7安，但得分效率佳，除了王柏融外，今川優馬也開轟、敲出2分砲。(中央社)
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言