日職／王柏融官辦熱身賽首轟開張！新庄剛志鼓掌

日本職棒火腿隊台將王柏融在官辦熱身賽開轟，一發右外野的陽春砲幫助球隊取得4：1領先，而且是從去年對戰劣勢的左投手中開轟，一旁的監督新庄剛志也拍手慶賀。

日職官辦熱身賽第二天，火腿隊對上廣島隊，拿下的第一分跟王柏融有關，田宮裕涼在2局下敲出二壘打後，王柏融的二壘滾地球將田宮推進到三壘，隨後靠著對手暴投得分。

4局下火腿再靠著今川優馬的兩分砲將比數拉開到3：0領先，而王柏融也在7局下跟進，面對廣島隊左投床田寛樹投出的第一顆紅中139公里速球，把球掃出右外野全壘打牆，輕鬆繞壘回來得分，與隊友開心擊掌。

鏡頭也拍到新庄剛志為王柏融鼓掌，王柏融前天才在火腿隊內賽敲出一發右外野全壘打，當時新庄剛志就曾稱讚是一支「Nice Homerun（很棒的全壘打）」。

王柏融今天擔任第六棒、指定打擊，前三打席總計是二壘滾地、二壘飛球（5局）以及7局的陽春砲，也讓火腿隊在打完7局時取的4：1領先。

王柏融官辦熱身賽首安就是全壘打 火腿勝廣島隊

日職官辦熱身賽火腿隊王柏融今天先發出賽，7局敲出陽春砲，官辦熱身賽首安就是全壘打，火腿終場以4比2擊敗廣島隊，拿下官辦熱身賽首勝。

日職官辦熱身賽北海道日本火腿鬥士隊昨天首戰與橫濱隊交手，王柏融沒有先發出賽，比賽後半段代打上場，總計2打數沒有敲出安打，火腿終場以0比5吞敗。

火腿隊今天與廣島隊交手，王柏融先發打第6棒、指定打擊，王柏融2局敲出二壘方向滾地球出局，4局敲出二壘方向飛球出局，7局球隊3比1領先時，敲出右外野方向陽春砲，幫助球隊多添保險分。

王柏融今天單場3打數敲出1支安打，貢獻1分打點，官辦熱身賽首支安打就是全壘打。

廣島隊9局追分，靠著大盛穗陽春砲將比數追至2比4，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。火腿隊今天團隊敲出6支安打，安打數雖然不如廣島隊的7安，但得分效率佳，除了王柏融外，今川優馬也開轟、敲出2分砲。(中央社)