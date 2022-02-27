中職／國聯盜壘王變身巧克力 締造史上第3千轟在台留名

「巧克力」轟出中華職棒史上第3000號全壘打？別懷疑，你真的沒看錯。

中職新球季將在4月2日開打，過去32季已經累積10717支全壘打，今年可望出現第11000轟；從歷年重大紀念性全壘打名單看來，「打得多不如打得巧」是職棒草創期的傳統，特殊紀錄都由非全壘打型打者締造，巧克力也是其中之一。

三商虎隊在1998年季前補進委內瑞拉籍內野手魔拉（Melvin Mora），打了44場比賽就離隊，但37次壘成功相當嚇人，若非打到一半就走人，味全龍隊大帝士（Bernardo Tatis）能否完成盜壘王2連霸還很難說。

魔拉隔年轉戰大都會隊，成為首位離開中職後登上大聯盟的野手，歷經4隊一共打了13季才退休。

這名盜壘好手離開後，虎隊高層緊急補進同樣速度型的美籍洋砲巧克力（Chuck Carr），1998年下半季打了36場比賽，也有15次盜壘成功紀錄，更難得是他只有3支全壘打紀錄，其中1轟剛好是中職史上第3000轟紀錄。

中職過去洋將取名花招百出，球團商品、諧音都是原則，巧克力加盟虎隊前擁有8年大聯盟資歷，1993年效力成軍第1年的馬林魚隊，以58次盜壘成功奪下國聯盜壘王，大聯盟生涯一共144盜。

1998年8月16日在台北球場進行的龍、虎之戰，巧克力從對龍隊洋投菲力普的手中轟出陽春砲，個人來台第2轟、史上第3000轟出爐，虎隊為了慶祝這支特殊全壘打，隔周特別為他舉行獻花儀式，還贈送巧克力給球迷。

中職歷史性首轟是在1990年3月17日、職棒元年開幕戰出現，由統一獅隊汪俊良締造，賽前沒有多少球迷猜中；第1000、2000轟分別是兄弟象隊洪一中、虎隊沈俊忠，兩人也非重砲型打者。

至於中職第10000轟打者是樂天桃猿隊朱育賢，前年6月6日在桃園球場砲轟富邦悍將隊洋投索沙。