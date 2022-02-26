木棒聯賽／12強球隊出爐 大溪高中保送8強締隊史最佳

高中木棒聯賽第3階段賽事今天進入最後一天，要確定12強球隊，大溪高中面對玉里高中之戰在6局扳平、7局攻下2分超前，終場以5：3贏球，陳品宏後援7.2局無失分、狂飆13K扮演致勝功臣，大溪以3連勝取得分組第1，直接保送8強，突破前年的12強，寫下隊史最佳成績。

玉里此役一度取得3：0領先，大溪在3局下由汪家毅安打突破鴨蛋，6局下王興龍、簡瑋興接連2支二壘打送回2分追平，7局下黃聖凱、林子峻都貢獻安打帶有打點。

張御城先發只投1.1局退場，陳品宏自第2局接手，一路投完全場沒再失分，最終後援7.2局無失分，送出13K。

大溪總教練鄭錦繁表示，張御城、陳品宏今天就是設定雙先發，有狀況就換陳品宏，「他今天夠冷靜、有大將之風，直球、變化球角度犀利，本來就是三振型投手，遇到幾次危機能化解。」

大溪今年僅5位高三生，鄭錦繁坦言陣容沒有其他球隊整齊，自初三就開工至今25天沒放假，這批選手挑戰學長成績很爭氣，感謝桃園市政府、資深顧問張滄彬老師以及校方挹注資源，才能締造佳績。

D組賽事同日高苑工商以3：5輸給大理高中，玉里、高苑、大理同為1勝2敗，三隊比較對戰優質率（TQB）後，由高苑、玉里晉級12強，大理則是遭到淘汰。

台體棒球場兩場賽事，穀保家商提前7局以9：1輕取壽山高中，連17年挺進8強；平鎮高中則是靠陽念希5局、林詔恩4局演出完封，以2：0小勝美和高中，以分組第2前進12強。

今天比賽結束後，12強全數出爐，分別是普門中學、高苑工商、美和高中、平鎮高中、玉里高中、穀保家商、大溪高中、東石高中、台東體中、南英商工、善化高中、三民高中，第四階段將在3月3至6日於嘉義縣、市棒球場兩地開打。