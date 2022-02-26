日職／佐佐木朗希3局熱飆7K 吳念庭也是苦主之一

羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希在今年春訓的首場實戰熱飆163公里，當時效力火腿的台將王柏融現場見證，第2場實戰在今天登場，面對西武隊先發3局，演出9上9下，狂賞7次三振，吳念庭也成為苦主之一。

西武今天以2：4輸給羅德，吳念庭擔任先發二壘手、第3棒，後段移防一壘，4打數敲出1安打，4局下面對土肥星也敲出右外野方向二壘打，帶有1分打點。

此役最大亮點依然是佐佐木，上周的首場實戰就以163公里火球技驚四座，相隔3年追平生涯最快球速，今天的登板依然狀況嗆到不行。

佐佐木先發3局未被敲出安打、無失分，面對9名打者送出7次三振，先是首局的3連K，吳念庭也是苦主，第2局的首位打者山川穗高敲出飛球出局，佐佐木接著又賞出連4K，直到山村崇嘉的二壘方向滾地球出局才中斷，佐佐木此役被測到的最快球速為158公里。