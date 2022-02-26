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日職／調度交給上澤直之 王柏融2打數沒安打抬頭有新庄
日本職棒官辦熱身賽今天開打，火腿監督、「Big Boss」新庄剛志繼續燃燒創意，將比賽調度交給王牌投手上澤直之，他則回到宿舍陽台觀戰，火腿終場以0：5輸給橫濱隊，台將王柏融替補上場，2打數沒有安打。
新庄此役將代理監督的任務交給先發投手上澤直之，先發打線也由他來排，開賽後果然不見新庄的蹤影，日本媒體隨後捕捉到，他人就在宿舍陽台上悠哉觀戰。
上澤先發1局被敲2安打、失1分（無責失），接替投球的金子千尋、羅德里奎茲（Bryan Rodriguez），各挨了2屆中央聯盟全壘打王索托（Neftalí Soto）1發陽春砲；橫濱最終敲12安、掃回5分，擊敗打線僅5安的火腿。
王柏融未先發，6局接替指定打擊的位置代打，2打席分別敲出二壘上方飛球、左外野飛球出局。
新庄在陽台上看完此戰，賽後也貼出他的「陽台視角」，拍下選手賽後衝刺跑的畫面，留言寫著：「即使未出賽的選手也要承擔連帶責任喔！」附帶笑臉、大拇指的表情符號，在輸球後仍為選手按讚。
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