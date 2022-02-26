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中職／德保拉赴園區報到 本季拚最少場次500K指日可待

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊洋投德保拉近日完成14天隔離，今天赴屏東中國信託公益園區報到，由於還在自主管理階段，不參與團隊練習、用餐。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊洋投德保拉近日完成14天隔離，今天赴屏東中國信託公益園區報到，由於還在自主管理階段，不參與團隊練習、用餐。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊超強洋投德保拉近日完成14天隔離，今天已赴屏東中國信託公益園區報到，由於還在自主管理階段，不參與團隊練習、用餐，洋砲福來喜則於今日抵台，4名外援都已順利抵達台灣。

德保拉效力兄弟前兩季，豪取32勝、379次三振，連兩年奪得年度MVP，在中職展現碾壓性的成績，去年季中就被提前綁定，今年展開旅台第3季，有望達成500K里程碑。

中職最速500K紀錄為統一獅隊洋投凱撒的382.2局，德保拉目前已投352.1局，確定不可能在局數方面改寫紀錄，但場次紀錄大有可為，現有紀錄為瑞奇的96場，而德保拉目前出賽「僅」53場。

德保拉為兄弟第一位抵台洋投，出關後安排赴園區訓練，依照規範配戴口罩、不與球隊團體練習、用餐；另外兩名洋投象魔力、泰迪也已完成14天隔離，自主健康管理期間，球團為他們另行安排訓練中心訓練，3人走完全部程序才會加入團隊訓練。

打擊教練兼任野手統籌教練平野惠一昨天抵台，洋砲福來喜也在今天踏上寶島，4名外援全數抵台。

德保拉 中職 統一獅 中信兄弟

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