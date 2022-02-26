中職／近12年0洋砲待滿整季 本土打者壟斷打擊榜單

中職個人獎項是談薪最大籌碼，本土打者近12年來通包打擊獎，已久未出現洋將身影，前一人為2009年拿下安打王的興農牛隊威納斯，今年在5洋砲來襲情況下，能否衝破本土打者壟斷局面備受矚目。

洋砲在遠古年代並非打擊獎稀客，興農牛隊怪力男在1998年「洗榜」，一人包辦打擊王、全壘打王、打點王、安打王，1990年代還有兄弟象隊德伍、路易士、三商虎隊鷹俠、康雷，以及味全龍隊大帝士，都手握2座以上打擊個人獎。

進入2000年代後，標誌性的洋砲為統一獅隊布雷，2007、08年完成全壘打王二連霸，威納斯2009年以176支安打在「興農內戰」勝出，擊敗林益全的169安，這座安打王也是洋砲在中職的最後一座打擊個人獎。

近10年「打擊聯盟」的趨勢明顯之下，各隊在尋覓洋將多以洋投優先，2010年起合計登錄過17名外籍野手，單季出賽超過80場者僅有2021年味全龍隊赫雷拉（87場）、2010年統一獅隊馬修（84場）及牛隊威納斯（81場），待滿整季的外籍野手人數為「0」。

相較投手榜單呈現洋投天下，本土打者近10年來不曾感受過外籍打者的威脅，全面制霸打擊榜單，也為自己累積了不少加薪本錢，今年有5洋砲加入戰局，人數為2010年後最多，若能出現威納斯後首位待滿整季的洋砲，可望為打擊榜帶來久違的外籍勢力衝擊。