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中職／5洋砲來襲 「阿根廷洋砲」林安可西語交流略懂

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
林安可。記者侯永全／攝影
林安可。記者侯永全／攝影

中職今年重啟「大洋砲時代」，簽妥5名外籍野手，身為「阿根廷洋砲」的統一獅隊林安可期待從他們身上挖寶，本身對西語也是「略懂」的他，被問到能否直接與洋砲交流打擊？他笑答僅止於聽力，「講的話，可能要等我很久。」

去年在「不彈球」當道下，各隊長打式微，今年紛紛引進洋砲，味全龍隊有雙洋砲鈦龍、龍德力，中信兄弟隊有福來喜，富邦悍將隊有霸帝士，獅隊也找了羅薩助陣，為近年罕見的場面，未戰先掀起球迷期待外籍野手的砲管比拚。

林安可為2020年全壘打王、打點王，今年將是他首度面臨聯盟內有那麼多洋砲同場比拚，他也抱持期待，「我剛進來時，球隊也沒有洋砲，覺得這應該是不錯的經驗，可以跟他們學習不同的觀念，應該會有不錯的交流。」

前一位拿下打擊個人獎的洋砲，已是2009年興農牛隊威納斯的安打王，此後比較接近待滿整季的洋砲，僅剩去年味全龍隊赫雷拉，5項打擊個人榜（打擊率、安打、全壘打、打點、盜壘）從2010年起就是全面本土天下。

今年洋砲若能發揮預期戰力、常駐一軍，勢必成為本土強打們在打擊榜上的對手，林安可對此認為：「打擊榜的對手變多，但相對的，他們有大聯盟經驗，懂的一定比我們多，可以多問、請教我們不懂的東西。」

5位洋砲裡有4人來自西語系的多明尼加，林安可的西語能力能否直接與洋砲互動？他解密：「聽應該可以，但講沒辦法，要講的話可能要等我很久，等我一個字一個字慢慢想。」

林安可本季簽下2年複數年合約，生涯首度晉升「複翁」，他透露談約過程，球團一開始提出的數字就比他預期更多，因此簽約很快底定，不因複數年合約在手而覺得比較安心，他說：「不能這樣講，每一年都要精進自己，不能因為簽了複數年約就覺得可以比較放鬆。」對於下一張合約衝刺月薪50萬，他笑答：「也要打好才有，希望可以跟房子（房價）一樣成長。」

林安可。記者侯永全／攝影
林安可。記者侯永全／攝影

林安可 味全龍

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