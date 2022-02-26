中職／蔡其昌要他挺第六隊 Josh笑：確定台鋼希望我支持？

中華職棒確定將由台鋼組第六隊，立法院副院長、中職會長蔡其昌凌晨也在臉書Tag曾預測「不用期望有第六隊出線」的棒球Youtuber台南Josh，開玩笑要Josh多支持，讓向來是反指標的Josh反問，「會長，你確定台鋼希望我支持他們嗎？」

看到Josh回覆，蔡其昌也在留言呼應「這...好像有點道理」，對Josh的「嗨功」反指標能力瞬間充滿敬畏。

影片開場白是「嗨嗨，我是Josh」的Josh，過去曾發生數次介紹球員後，該球員就出現表現下滑或受傷情況，被台灣球迷調侃是東方神秘力量，並稱該球員「被嗨了」，讓Josh成知名棒球球評反指標。

前年11月23日Josh在自己的Youyube頻道分析「中華職棒還會有第六隊嗎？」再「鐵口直斷」稱「大家可以不用期望有第六隊出現了」，在昨天中職宣布確定開放台鋼加盟後，再成反指標預測。

蔡其昌凌晨也在臉書發文表示，「欸台南Josh，如果職棒第六隊能順利成軍的話，往後要麻煩你多多支持了」，要Josh給新球隊滿滿溫暖。發文還引出台南市長黃偉哲留言驚嘆「連第六隊也能嗨出來」。

不過Josh隨後也上蔡其昌貼文留言回覆，反問蔡「會長，你確定台鋼希望我支持他們嗎？」讓蔡瞬間意識到自己似乎為台鋼招惹了「東方神秘力量」，尷尬留言回覆「這...好像有點道理」。