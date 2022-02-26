快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／蔡其昌要他挺第六隊 Josh笑：確定台鋼希望我支持？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
中華職棒確定將由台鋼組第六隊，立法院副院長、中職會長蔡其昌凌晨也在臉書Tag曾預測「不用期望有第六隊出線」的棒球Youtuber台南Josh，開玩笑要Josh多支持，讓向來是反指標的Josh反問，「會長，你確定台鋼希望我支持他們嗎？」圖／截自蔡其昌臉書
中華職棒確定將由台鋼組第六隊，立法院副院長、中職會長蔡其昌凌晨也在臉書Tag曾預測「不用期望有第六隊出線」的棒球Youtuber台南Josh，開玩笑要Josh多支持，讓向來是反指標的Josh反問，「會長，你確定台鋼希望我支持他們嗎？」圖／截自蔡其昌臉書

中華職棒確定將由台鋼組第六隊，立法院副院長、中職會長蔡其昌凌晨也在臉書Tag曾預測「不用期望有第六隊出線」的棒球Youtuber台南Josh，開玩笑要Josh多支持，讓向來是反指標的Josh反問，「會長，你確定台鋼希望我支持他們嗎？」

看到Josh回覆，蔡其昌也在留言呼應「這...好像有點道理」，對Josh的「嗨功」反指標能力瞬間充滿敬畏。

影片開場白是「嗨嗨，我是Josh」的Josh，過去曾發生數次介紹球員後，該球員就出現表現下滑或受傷情況，被台灣球迷調侃是東方神秘力量，並稱該球員「被嗨了」，讓Josh成知名棒球球評反指標。

前年11月23日Josh在自己的Youyube頻道分析「中華職棒還會有第六隊嗎？」再「鐵口直斷」稱「大家可以不用期望有第六隊出現了」，在昨天中職宣布確定開放台鋼加盟後，再成反指標預測。

蔡其昌凌晨也在臉書發文表示，「欸台南Josh，如果職棒第六隊能順利成軍的話，往後要麻煩你多多支持了」，要Josh給新球隊滿滿溫暖。發文還引出台南市長黃偉哲留言驚嘆「連第六隊也能嗨出來」。

不過Josh隨後也上蔡其昌貼文留言回覆，反問蔡「會長，你確定台鋼希望我支持他們嗎？」讓蔡瞬間意識到自己似乎為台鋼招惹了「東方神秘力量」，尷尬留言回覆「這...好像有點道理」。

台鋼 中職 棒球

延伸閱讀

清水國中老校舍斥資上億重建動土 計2024年完工

中職／第六隊台鋼主場選澄清湖 陳其邁：等很久了

中職／團體協約慢美日韓腳步 蔡其昌：未來繼續加油

盧秀燕民調力壓群雄 蔡其昌籲：用民調安心不如做事

相關新聞

中職／第6隊台鋼出線 主場選澄清湖球場

中華職棒第6隊企業出爐，會長蔡其昌昨天公布，台鋼集團將在3月2日遞交意向書，未來以高雄澄清湖球場作為主場，中華電信則確定...

中職／定義球員在國際賽責任義務 中職、工會簽訂協約

台灣第一份職業運動團體協商協約出爐，昨天在中華職棒會長蔡其昌、球員工會理事長陳傑憲的簽名下，這份定義國際賽球員出賽責任義...

中職／5洋砲襲來 林安可想挖寶

中職今年已簽5名外籍野手，人數寫下2010年以來最高，被喻「阿根廷洋砲」的統一獅隊林安可，不諱言打擊榜上的競爭對手變多，...

日職／火腿王牌先發又帶兵 王柏融沒安打

日本職棒官辦熱身賽昨天開打，有火腿隊監督新庄剛志在的地方就有話題，首場熱身賽直接交給王牌上澤直之擔任先發投手兼代理監督，...

日職／中田翔高飛犠牲打建功 老戰友大田泰示猛吞三振

巨人隊今天在那霸主場對橫濱隊進行官辦熱身賽，過去在日本火腿隊當了5年隊友的中田翔、大田泰示都以先發身分上場，分屬不同陣營...

日職／吳念庭對羅德2打數掛零 高木涉雙響砲幫西武獲勝

西武、羅德隊今天進行自辦熱身賽，旅日好手吳念庭擔任西武先發3棒、一壘手，面對羅德先發投手小島和哉兩個打席，1局下揮出一壘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。