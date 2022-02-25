聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／中信兄弟自辦賽27日開打 轉播獨缺一場有原因
為了備戰4月2日開打的新球季，中職各隊近期陸續展開自辦熱身賽，中信兄弟隊預計2月27、28日舉行隊內賽，3月3日舉行對外賽，由於中國信託公益園區未開放球迷進場，多數賽事都會在Twitch直播。
中信兄弟熱身賽前兩場都是隊內賽，27、28日下午1點於屏東公益園區舉行，接下來3月3日首場對外賽是在下午1點於園區交手樂天桃猿，3場比賽都有Twitch直播。
加上單日兵分二路的賽事，中信兄弟隊到3月14日一共有14場自辦熱身賽，其中8場在屏東園區舉行，只有3月5日對富邦悍將的比賽沒有轉播，其他6日對樂天桃猿、9日對統一獅、13與14日對味全龍隊都有直播。
而3月5日沒有轉播的原因，是當天11點Twitch將轉播「中信兄弟應援團練習生招募」決賽，要從8位參賽者中選出最終人選。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言