中職／中信兄弟自辦賽27日開打 轉播獨缺一場有原因

為了備戰4月2日開打的新球季，中職各隊近期陸續展開自辦熱身賽，中信兄弟隊預計2月27、28日舉行隊內賽，3月3日舉行對外賽，由於中國信託公益園區未開放球迷進場，多數賽事都會在Twitch直播。

中信兄弟熱身賽前兩場都是隊內賽，27、28日下午1點於屏東公益園區舉行，接下來3月3日首場對外賽是在下午1點於園區交手樂天桃猿，3場比賽都有Twitch直播。

加上單日兵分二路的賽事，中信兄弟隊到3月14日一共有14場自辦熱身賽，其中8場在屏東園區舉行，只有3月5日對富邦悍將的比賽沒有轉播，其他6日對樂天桃猿、9日對統一獅、13與14日對味全龍隊都有直播。