木棒聯賽／大溪扣倒高苑晉級 林子峻滿貫砲是高中首轟

110學年度高中木棒聯賽進入第三階段，今日砲火猛烈，大溪高中有林子峻滿貫砲，以10：1在7局提前擊敗高苑工商，平鎮高中、穀保家商、普門中學也都是提前收拾對手。

大溪開賽就靠著黃聖凱二壘打，加上後續對手失誤回來得分，5局上黃聖凱又敲安，加上吳誌珈安打、汪家毅四壞保送後，林子峻展現第四棒實力，轟出左外野滿貫砲，單局攻下5分奠定勝基，7局上大溪再添4分，拉開分差。

林子峻單場4打數2安打，包括一發全壘打、5分打點，總教練鄭錦繁表示，這是他的高中首轟，來的有點晚，「對他打擊有期待，他身材雖然有點胖，不過腳程不慢，守備能力也不錯。」

110學年度高中木棒聯賽進入第三階段，大溪高中先發投手葉一竤。圖／學生棒球聯盟提供

先發投手葉一竤以102球投6.1局失1分，拿下勝投後他說，投到第5局抽筋，因此有點狀況，「教練喊暫停時，我說還可以，想要拿勝投，對高苑平常心去投，很開心終於突破。」

大溪拿下這一勝後，在D組2勝0敗確定晉級第四階段，另外玉里高中則靠著先發投手陳子昕完投撐場，以4：1擊退大理高中，保有晉級生機。

A組的普門中學靠著趙佳誠夯出兩分砲，以12：2提前6局擊敗陽明高中，同樣3勝0敗分組第一晉級，南英商工打到延長賽10局才以7：3擊敗東大體中，兩隊雖然都晉級，但南英取得分組第二。

B組三民高中以6：3擊敗北科附工，以3勝0敗、分組第一之姿晉級，另三隊在比較對戰優質率後，由善化高中、東石高中晉級。

C組兩強火力爆發，平鎮高中在3局上灌進7分奠定勝基，以10：1擊敗壽山高中；穀保家商則是有林華偉、劉家翔、邱緯綸三投壓陣，以10：1提前7局輕取美和高中，2勝0敗的穀保確定晉級第四階段。