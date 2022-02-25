快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

木棒聯賽／大溪扣倒高苑晉級 林子峻滿貫砲是高中首轟

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
110學年度高中木棒聯賽進入第三階段，大溪高中以10：1在7局提前擊敗高苑工商。圖／學生棒球聯盟提供
110學年度高中木棒聯賽進入第三階段，大溪高中以10：1在7局提前擊敗高苑工商。圖／學生棒球聯盟提供

110學年度高中木棒聯賽進入第三階段，今日砲火猛烈，大溪高中有林子峻滿貫砲，以10：1在7局提前擊敗高苑工商，平鎮高中穀保家商普門中學也都是提前收拾對手。

大溪開賽就靠著黃聖凱二壘打，加上後續對手失誤回來得分，5局上黃聖凱又敲安，加上吳誌珈安打、汪家毅四壞保送後，林子峻展現第四棒實力，轟出左外野滿貫砲，單局攻下5分奠定勝基，7局上大溪再添4分，拉開分差。

林子峻單場4打數2安打，包括一發全壘打、5分打點，總教練鄭錦繁表示，這是他的高中首轟，來的有點晚，「對他打擊有期待，他身材雖然有點胖，不過腳程不慢，守備能力也不錯。」

110學年度高中木棒聯賽進入第三階段，大溪高中先發投手葉一竤。圖／學生棒球聯盟提供
110學年度高中木棒聯賽進入第三階段，大溪高中先發投手葉一竤。圖／學生棒球聯盟提供

先發投手葉一竤以102球投6.1局失1分，拿下勝投後他說，投到第5局抽筋，因此有點狀況，「教練喊暫停時，我說還可以，想要拿勝投，對高苑平常心去投，很開心終於突破。」

大溪拿下這一勝後，在D組2勝0敗確定晉級第四階段，另外玉里高中則靠著先發投手陳子昕完投撐場，以4：1擊退大理高中，保有晉級生機。

A組的普門中學靠著趙佳誠夯出兩分砲，以12：2提前6局擊敗陽明高中，同樣3勝0敗分組第一晉級，南英商工打到延長賽10局才以7：3擊敗東大體中，兩隊雖然都晉級，但南英取得分組第二。

B組三民高中以6：3擊敗北科附工，以3勝0敗、分組第一之姿晉級，另三隊在比較對戰優質率後，由善化高中、東石高中晉級。

C組兩強火力爆發，平鎮高中在3局上灌進7分奠定勝基，以10：1擊敗壽山高中；穀保家商則是有林華偉、劉家翔、邱緯綸三投壓陣，以10：1提前7局輕取美和高中，2勝0敗的穀保確定晉級第四階段。

穀保家商 普門中學 平鎮高中

延伸閱讀

木棒聯賽／小高一吳誌雄抗壓守成 大溪延長賽擊敗大理

木棒聯賽／斬斷平鎮44連勝 穀保林盛恩繳7局8K好投

影/台66平鎮段大貨車追撞賓士車 快速道往大溪大塞車

HBL／東泰最終戰退衛冕軍 送能仁先晉級

相關新聞

中職／第6隊台鋼出線 主場選澄清湖球場

中華職棒第6隊企業出爐，會長蔡其昌昨天公布，台鋼集團將在3月2日遞交意向書，未來以高雄澄清湖球場作為主場，中華電信則確定...

中職／定義球員在國際賽責任義務 中職、工會簽訂協約

台灣第一份職業運動團體協商協約出爐，昨天在中華職棒會長蔡其昌、球員工會理事長陳傑憲的簽名下，這份定義國際賽球員出賽責任義...

棒球／陽岱鋼赴美 加盟獨立聯盟

擁有15年日職一軍資歷的35歲老將陽岱鋼，新球季確定赴美加盟獨立聯盟新軍、隸屬美國職業棒球協會的湖國碼頭犬隊，這個決定讓...

木棒聯賽／穀保情蒐奏效 中斷平鎮44連勝

平鎮高中在木棒聯賽延續了近4年的跨屆44連勝，昨天被宿敵穀保家商中斷。110學年度高中木棒聯賽第三階段，穀保以4：1擊敗...

中職／5洋砲襲來 林安可想挖寶

中職今年已簽5名外籍野手，人數寫下2010年以來最高，被喻「阿根廷洋砲」的統一獅隊林安可，不諱言打擊榜上的競爭對手變多，...

日職／火腿王牌先發又帶兵 王柏融沒安打

日本職棒官辦熱身賽昨天開打，有火腿隊監督新庄剛志在的地方就有話題，首場熱身賽直接交給王牌上澤直之擔任先發投手兼代理監督，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。