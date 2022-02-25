快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

中職／第六隊台鋼主場選澄清湖 陳其邁：等很久了

中央社 / 高雄25日電
台鋼集團有意成為中職第6隊，承諾把主場選在高雄澄清湖棒球場。陳其邁說，高雄球迷等這一刻很久了。 聯合報系資料照
台鋼集團有意成為中職第6隊，承諾把主場選在高雄澄清湖棒球場。陳其邁說，高雄球迷等這一刻很久了。 聯合報系資料照

中職會長蔡其昌今天表示台鋼集團有意成為中職第6隊，承諾把主場選在高雄澄清湖棒球場。陳其邁說，高雄球迷等這一刻很久了，會努力給球迷最好的球場、最好看的比賽。

中職會長蔡其昌今天表示，台鋼集團已確定有意願成為第6隊，將在3月2日下午到聯盟簽訂加盟意向書，5球團也表達歡迎；且台鋼也承諾了高雄市長陳其邁，會把主場選在高雄澄清湖棒球場。

陳其邁今天傍晚在臉書發文表示，聽到這個消息很興奮，「高雄的球迷等待這一刻很久了」。他說，自己承諾過爭取高雄在地的職棒球隊，上任後一直鴨子划水，逐一與有意願投資的單位接觸洽談，上週也邀請了中職會長蔡其昌和台鋼集團會長謝裕民到市府討論合作事項。

陳其邁並表示，除了積極發展運動產業，未來高雄捷運黃線也會經過澄清湖球場，在今年底就會動工。現在職棒、職籃，兩個職業隊都到位，高雄樂於成為熱愛及友善運動的城市，澄清湖棒球場成為職棒主場指日可待，市府也會努力給球迷最好的職棒球場、最好看的比賽。

運發局長侯尊堯也透過新聞稿表示，雖然今年味全龍可能回到整修好的新竹球場，與天母球場採北部雙主場模式，導致今年澄清湖棒球場的例行賽數量恐少於去年的28場，但自從中職賽事重返澄清湖棒球場，進場看球人數與民眾對球賽的熱情都有回溫，即使年中一度受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響閉門比賽，全年度入場觀賽人數仍累計逾9萬人，突破2018年6萬餘人、2019年7萬多人紀錄，相信未來必能更加活絡高雄澄清湖棒球場熱度。

高雄市政府說，已為迎接職棒第6隊做足準備，包括調整捷運黃線車站，讓澄清湖棒球場未來交通更便捷；也優化澄清湖棒球場內選手訓練室、牛棚、球員及教練休息室等空間，以及賽事期間安排衛武營、左營高鐵站2線免費接駁專車，降低周邊道路交通壅塞，並搭配行銷宣傳，提升購票進場觀賽人數。

棒球 中職 牛棚

延伸閱讀

企業董座童年「六人擠一張床」 捐贈高雄那瑪夏交通車

盧秀燕民調力壓群雄 蔡其昌籲：用民調安心不如做事

中職／搞定第六隊人選 蔡其昌：壓力才開始

影／吃味盧市長民調高？ 蔡其昌：參考就好

相關新聞

中職／第6隊台鋼出線 主場選澄清湖球場

中華職棒第6隊企業出爐，會長蔡其昌昨天公布，台鋼集團將在3月2日遞交意向書，未來以高雄澄清湖球場作為主場，中華電信則確定...

中職／定義球員在國際賽責任義務 中職、工會簽訂協約

台灣第一份職業運動團體協商協約出爐，昨天在中華職棒會長蔡其昌、球員工會理事長陳傑憲的簽名下，這份定義國際賽球員出賽責任義...

棒球／陽岱鋼赴美 加盟獨立聯盟

擁有15年日職一軍資歷的35歲老將陽岱鋼，新球季確定赴美加盟獨立聯盟新軍、隸屬美國職業棒球協會的湖國碼頭犬隊，這個決定讓...

木棒聯賽／穀保情蒐奏效 中斷平鎮44連勝

平鎮高中在木棒聯賽延續了近4年的跨屆44連勝，昨天被宿敵穀保家商中斷。110學年度高中木棒聯賽第三階段，穀保以4：1擊敗...

中職／5洋砲襲來 林安可想挖寶

中職今年已簽5名外籍野手，人數寫下2010年以來最高，被喻「阿根廷洋砲」的統一獅隊林安可，不諱言打擊榜上的競爭對手變多，...

日職／火腿王牌先發又帶兵 王柏融沒安打

日本職棒官辦熱身賽昨天開打，有火腿隊監督新庄剛志在的地方就有話題，首場熱身賽直接交給王牌上澤直之擔任先發投手兼代理監督，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。