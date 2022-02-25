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中職／國際賽有依可循 球員出場費3萬、失能月薪領全額

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒聯盟與球員工會今天簽訂台灣史上第一份職業運動團體協約，中職會長蔡其昌（左四）、工會理事長陳傑憲（左五）代表簽約。圖／中華職棒提供
中華職棒聯盟與球員工會今天簽訂台灣史上第一份職業運動團體協約，中職會長蔡其昌（左四）、工會理事長陳傑憲（左五）代表簽約。圖／中華職棒提供

中華職棒聯盟與球員工會今天簽訂台灣史上第一份職業運動團體協商協約，條約中載明，未來披上國際賽球員出場費、保險等相關細節，工會也期許未來能如同美職一般，在契約談判、球員流動等議題上繼續協商。

因2017年亞冠賽出賽爭議而起，聯盟與工會今天簽訂團體協商協約，由中職會長蔡其昌、工會理事長陳傑憲代表簽名，效期為三年，自今天起生效，期滿前三個月再做協商。

團體協商內容，在球員出場費用、保險費上都有詳細規範，但根據賽事性質不同而有差異，分為國家隊國際賽、聯盟國際賽，前者指以國家隊名義參加的比賽，包括奧運、亞運、世界棒球經典賽等，後者指台日交流賽、亞洲職棒冠軍賽等由聯盟主辦或協辦的國際賽。

而在中職主導「組訓賽」的前提下，國家隊國際賽中，球員出場費在正式賽事每場為3萬元、官辦熱身賽（聯盟承辦）1萬5千元，聯盟國際賽則是正式賽2萬元、練習賽（販售門票）1萬5千元。

另外針對球員可能因賽事受傷影響到例行賽出賽，保險內容中也提及，球員暫時失能依約定月薪100%全額給付，最高每月70萬元、最低每月20萬元，單數年約最長給付12個月、複數年約最長24個月。

而協約中也規定，中職應在賽事開始前4個月通知球員工會，針對參賽條件進行協商，條約內容還可以再修改。

國際賽參賽條件相對容易達成共識，球員工會未來還要踏入真正的勞資協商領域，契約談判流程、球員流動相關制度、肖像權等都是目標，只要談定一項就會簽約，未來也希望如美職CBA般，統一在固定時間換約。

中華職棒聯盟與球員工會今天簽訂台灣史上第一份職業運動團體協約，中職會長蔡其昌（左）、工會理事長陳傑憲（右）代表簽約。圖／中華職棒提供
中華職棒聯盟與球員工會今天簽訂台灣史上第一份職業運動團體協約，中職會長蔡其昌（左）、工會理事長陳傑憲（右）代表簽約。圖／中華職棒提供
中華職棒聯盟與球員工會今天簽訂台灣史上第一份職業運動團體協約，中職會長蔡其昌（左）、工會理事長陳傑憲（右）代表簽約。圖／中華職棒提供
中華職棒聯盟與球員工會今天簽訂台灣史上第一份職業運動團體協約，中職會長蔡其昌（左）、工會理事長陳傑憲（右）代表簽約。圖／中華職棒提供

中職 陳傑憲

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