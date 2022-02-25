中職／團體協約慢美日韓腳步 蔡其昌：未來繼續加油

中華職棒聯盟與球員工會今天簽訂團體協商協約，釐清國際賽球員出賽的權利義務，在2022年出現台灣史上第一份職業運動協約，相較美日韓慢了不少步，會長蔡其昌表示：「未來會繼續加油。」

球員工會選擇以「定義中華職棒大聯盟職業棒球選手之出賽責任我務」為題啟動協商，原因是相對容易達成共識，勞資雙方也可以透過談判過程學習相關法規、累積協商經驗。

前球員工會理事長、現任退輔政策發展委員會主委周思齊表示，研究其他國家職棒歷史，美職球員工會是在1968年談定首份協約，日職是在1986年，韓職則在2001年，中職到了2022年跟上腳步。

蔡其昌表示，中職雖然相對美日韓時間落後，但美職歷史悠久，中職腳步已算快，未來會繼續加油，還有其他的議題，在擔任會長期間也會繼續支持。

剛接任球員工會理事長的陳傑憲則表示，工會未來也會繼續針對「契約談判流程、球員流動相關制度、肖像權、各種身分之制式契約、仲裁制度」等議題接續發起協商。