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中職／團體協約慢美日韓腳步 蔡其昌：未來繼續加油

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒聯盟與球員工會今天簽訂台灣史上第一份職業運動團體協約，中職會長蔡其昌（左）、工會理事長陳傑憲（右）代表簽約。記者蘇志畬／攝影
中華職棒聯盟與球員工會今天簽訂台灣史上第一份職業運動團體協約，中職會長蔡其昌（左）、工會理事長陳傑憲（右）代表簽約。記者蘇志畬／攝影

中華職棒聯盟與球員工會今天簽訂團體協商協約，釐清國際賽球員出賽的權利義務，在2022年出現台灣史上第一份職業運動協約，相較美日韓慢了不少步，會長蔡其昌表示：「未來會繼續加油。」

球員工會選擇以「定義中華職棒大聯盟職業棒球選手之出賽責任我務」為題啟動協商，原因是相對容易達成共識，勞資雙方也可以透過談判過程學習相關法規、累積協商經驗。

前球員工會理事長、現任退輔政策發展委員會主委周思齊表示，研究其他國家職棒歷史，美職球員工會是在1968年談定首份協約，日職是在1986年，韓職則在2001年，中職到了2022年跟上腳步。

蔡其昌表示，中職雖然相對美日韓時間落後，但美職歷史悠久，中職腳步已算快，未來會繼續加油，還有其他的議題，在擔任會長期間也會繼續支持。

剛接任球員工會理事長的陳傑憲則表示，工會未來也會繼續針對「契約談判流程、球員流動相關制度、肖像權、各種身分之制式契約、仲裁制度」等議題接續發起協商。

中職 中華職棒

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