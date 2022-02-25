中職／搞定第六隊人選 蔡其昌：壓力才開始

中華職棒今天確定第六隊只有一家企業，台鋼集團將在3月2日簽訂意向書，會長蔡其昌落實「爭取第六隊」的承諾，但他沒有鬆口氣的感覺，「壓力才剛開始」。

蔡其昌今天宣布台鋼集團將在下個月提交加盟意向書，接下來照時程是4月提交經營計畫書、5月中職召開常務理事會審核，雖然第六隊是否成真要等到常務理事會通過後才能確認，但蔡其昌透露，私下詢問五球團的想法，回答都很正向，「基本上我覺得樂觀」。

好不容易搞定第六隊人選，落實自己的承諾，蔡其昌說還是很重要，「說話算話、說到做到，第一階段的壓力在這裡」。

但是蔡其昌也說，責任才剛開始，因為第六隊還有很多關卡要過，籌組二軍、二軍參賽、升上一軍都不容易，蔡其昌表示，聯盟希望六隊實力接近，對職棒才有幫助，「如何讓第六隊快速迎頭趕上，這是比較大壓力」。

而台鋼集團也還有金錢壓力，以2019年重返中職的味全龍隊為例，當時作為擴編球隊，要繳交加盟金1.2億元、地方棒球振興基金1億元、經營保證金3.6億元，2次擴編選秀給予各隊的權利金也要加上去，還沒上一軍就要先投入不少資金。