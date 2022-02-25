快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／職業運動首張團體協約簽訂 無「禁搭便車」條款

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒聯盟與球員工會今天簽訂台灣史上第一份職業運動團體協約，中職會長蔡其昌（左）、工會理事長陳傑憲（右）代表簽約。記者蘇志畬／攝影
中華職棒聯盟與球員工會今天簽訂台灣史上第一份職業運動團體協約，中職會長蔡其昌（左）、工會理事長陳傑憲（右）代表簽約。記者蘇志畬／攝影

因2017年亞冠賽出賽爭議而起，中華職棒聯盟與球員工會針對「中華職棒球員之出賽責任義務」啟動團體協商，經歷逾4年、11次協商會議後，終於在今天正式簽訂台灣職業運動第一份團體協約，由會長蔡其昌與工會理事長陳傑憲共同簽名。

「今天是歷史性的一刻。」蔡其昌表示，雙方從2017年開始協商，也感謝當時會長吳志揚關心議題，自己上任之後，也希望盡快落實，職棒在台灣也有領頭羊作用，簽訂協約後可以釐清權利義務，對運動員才公平。

「過去運動員身上只有使命、責任、為國犧牲。」蔡其昌表示：「但是比賽結束，不管受傷、年紀大無法出賽，就沒有人管他了，我們不希望再出現這樣的運動員悲歌。」

陳傑憲則表示，近年開始參與工會業務和團體協商，因為有前面學長的投入，才有現在的環境，也感謝蔡會長上任後願意聽取球員心聲，為產業爭取資源，希望接下來一起努力讓規章內的制度更完善。

前球員工會理事長周思齊也到場見證，他表示，協商會耗時多年，主因是球員休賽季的時間，聯盟也有庶務、籌辦國際賽事等事項要處理，彼此的時間較難搭配，也希望透過這次經驗，去思考下一個協商議題如何更有效率。

中職球員工會目前入會率約85%，在職業工會間的比例已算高，不過若是參與國際賽的球員不是工會成員，工會發言人趙子維表示，協約中沒有「禁搭便車」條款，非工會會員也能享有同樣權利。

蔡其昌表示，未來會盡力顧及勞資雙方權益，在球團生存、球員權益之間找到平衡點，「大家是同一條船上的人，像美職目前比賽還不知道什麼時候開始，我們希望不要出現這樣的狀況」。

中職聯盟與球員工會簽訂國內史上第一份職業運動團體協約，台北市副市長蔡炳坤、勞動部勞動關係司王厚偉司長等人也都到場見證，蔡炳坤認為這是「三贏」，選手可以得到保障，球團建立更好機制而提升聲譽，對熱愛運動的人來說也是正向循環。

中華職棒聯盟與球員工會今天簽訂台灣史上第一份職業運動團體協約，中職會長蔡其昌（左五）、工會理事長陳傑憲（左六）代表簽約。記者蘇志畬／攝影
中華職棒聯盟與球員工會今天簽訂台灣史上第一份職業運動團體協約，中職會長蔡其昌（左五）、工會理事長陳傑憲（左六）代表簽約。記者蘇志畬／攝影

陳傑憲 中職 中華職棒

延伸閱讀

中職／台鋼選擇澄清湖主場 六都職棒隊最後一塊拼圖

中職／第六隊確定是台鋼 蔡其昌：3月2日簽意向書

中職／外野三鬼商品首日熱銷120萬 陳傑憲誓言回饋獅迷

盧秀燕民調領先 蔡其昌：政治意圖大於實質意義

相關新聞

中職／第6隊台鋼出線 主場選澄清湖球場

中華職棒第6隊企業出爐，會長蔡其昌昨天公布，台鋼集團將在3月2日遞交意向書，未來以高雄澄清湖球場作為主場，中華電信則確定...

中職／定義球員在國際賽責任義務 中職、工會簽訂協約

台灣第一份職業運動團體協商協約出爐，昨天在中華職棒會長蔡其昌、球員工會理事長陳傑憲的簽名下，這份定義國際賽球員出賽責任義...

棒球／陽岱鋼赴美 加盟獨立聯盟

擁有15年日職一軍資歷的35歲老將陽岱鋼，新球季確定赴美加盟獨立聯盟新軍、隸屬美國職業棒球協會的湖國碼頭犬隊，這個決定讓...

木棒聯賽／穀保情蒐奏效 中斷平鎮44連勝

平鎮高中在木棒聯賽延續了近4年的跨屆44連勝，昨天被宿敵穀保家商中斷。110學年度高中木棒聯賽第三階段，穀保以4：1擊敗...

中職／5洋砲襲來 林安可想挖寶

中職今年已簽5名外籍野手，人數寫下2010年以來最高，被喻「阿根廷洋砲」的統一獅隊林安可，不諱言打擊榜上的競爭對手變多，...

日職／火腿王牌先發又帶兵 王柏融沒安打

日本職棒官辦熱身賽昨天開打，有火腿隊監督新庄剛志在的地方就有話題，首場熱身賽直接交給王牌上澤直之擔任先發投手兼代理監督，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。