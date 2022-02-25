中職／職業運動首張團體協約簽訂 無「禁搭便車」條款

因2017年亞冠賽出賽爭議而起，中華職棒聯盟與球員工會針對「中華職棒球員之出賽責任義務」啟動團體協商，經歷逾4年、11次協商會議後，終於在今天正式簽訂台灣職業運動第一份團體協約，由會長蔡其昌與工會理事長陳傑憲共同簽名。

「今天是歷史性的一刻。」蔡其昌表示，雙方從2017年開始協商，也感謝當時會長吳志揚關心議題，自己上任之後，也希望盡快落實，職棒在台灣也有領頭羊作用，簽訂協約後可以釐清權利義務，對運動員才公平。

「過去運動員身上只有使命、責任、為國犧牲。」蔡其昌表示：「但是比賽結束，不管受傷、年紀大無法出賽，就沒有人管他了，我們不希望再出現這樣的運動員悲歌。」

陳傑憲則表示，近年開始參與工會業務和團體協商，因為有前面學長的投入，才有現在的環境，也感謝蔡會長上任後願意聽取球員心聲，為產業爭取資源，希望接下來一起努力讓規章內的制度更完善。

前球員工會理事長周思齊也到場見證，他表示，協商會耗時多年，主因是球員休賽季的時間，聯盟也有庶務、籌辦國際賽事等事項要處理，彼此的時間較難搭配，也希望透過這次經驗，去思考下一個協商議題如何更有效率。

中職球員工會目前入會率約85%，在職業工會間的比例已算高，不過若是參與國際賽的球員不是工會成員，工會發言人趙子維表示，協約中沒有「禁搭便車」條款，非工會會員也能享有同樣權利。

蔡其昌表示，未來會盡力顧及勞資雙方權益，在球團生存、球員權益之間找到平衡點，「大家是同一條船上的人，像美職目前比賽還不知道什麼時候開始，我們希望不要出現這樣的狀況」。