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木棒聯賽／斬斷平鎮44連勝 穀保林盛恩繳7局8K好投

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
穀保家商投手林盛恩。 圖／聯合報系資料照
穀保家商投手林盛恩。 圖／聯合報系資料照

斬斷平鎮高中跨屆44連勝還是要靠穀保家商。青棒兩大強權在今年高中木棒聯賽提前遭遇，第三階段同在C組的兩隊今天正面對決，在林盛恩先發好投率領下，以4：1擊敗平鎮高中。

平鎮上一次在木棒聯賽輸球已是106學年度，當年在四強賽敗給穀保家商，但接下來從該屆季軍戰擊敗成德高中開始，未曾輸球，107學年度開啟三連霸王朝，這三屆各拿下12勝、12勝、13勝，加上本屆的6連勝，完成44連勝壯舉。

這段連勝的日子，在今天被宿敵穀保家商中斷，先發投手高二的林盛恩繳出7局被敲2安無失分的好投，對平鎮強打群投出8次三振，另有3次保送，轉播最快球速來到149公里。

加上穀保打線全場敲出9支安打，在2局上的4分大局奠定勝基，由陳睦衡先在滿壘時敲安先馳得點，接下來邱鑫再補上一支外野德州安打帶有1分打點，也把平鎮先發投手黃保羅打退場，黃柏叡再從伍祐城手中敲出關鍵安打，帶回2分打點；而平鎮打線直到9局下才好不容易打破鴨蛋。

林盛恩賽後受訪時表示，對上平鎮高中就是保持平常心，不需要特別去想要要贏他們，把自己做好就好，不知道對方有跨屆44連勝的紀錄，但今天能夠贏球很開心，心情比平常還要放鬆一些。

木棒聯賽第三階段採循環賽制，穀保今天在C組率先取得1勝，對於晉級第四階段佔據有利位置，平鎮雖然吞敗，但接下來對上壽山、美和高中若能取勝，還是可以晉級。

平鎮高中 穀保家商

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