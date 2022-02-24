快訊

拜登：普亭無端無理攻擊烏克蘭 俄羅斯要負全責

2月24日黎明的戰爭第一槍 普丁宣戰直播充滿計算的惡意策略

聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球／獨盟新軍碼頭犬最老球員 陽岱鋼5月展開美職首戰

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
擁有15年日職一軍資歷的35歲老將陽岱鋼，今天證實赴美加入獨立聯盟湖國碼頭犬隊。 聯合報系資料照
擁有15年日職一軍資歷的35歲老將陽岱鋼，今天證實赴美加入獨立聯盟湖國碼頭犬隊。 聯合報系資料照

擁有15年日職一軍資歷的35歲老將陽岱鋼，今天證實赴美加入獨立聯盟湖國碼頭犬隊（Lake Country DockHounds），從該隊已公布的球員名單中，他是年紀最大的球員，也是唯一東方面孔。

湖國碼頭犬隊隸屬美國職業棒球協會（American Association），這個獨立聯盟擁有12支球隊，分成東、西區各6隊，湖國碼頭犬隊是聯盟成立後第12隊，今年將展開成軍第1個球季。

陽岱鋼加入這支國內球迷完全陌生的球隊，位於美國威斯康辛州，是聯盟東區6隊之一，主場Wisconsin Brewing Company球場只有2500個座位，在聯盟12隊中觀眾容量第2少。

湖國碼頭犬隊目前共有20名球員，包括9名投手、1名捕手、6名內野手、4名外野手，陽岱鋼身披日本巨人隊球衣的照片已在官網上，另一名外野手康崔拉斯（Efrain Contreras）也是1987年出生，不過年紀小陽岱鋼20天。

美國職業棒球協會有11支美國球隊、1支加拿大球隊，5月13日（美國時間）展開新球季，也將是陽岱鋼轉戰美職首戰，先打6場客場比賽、兩個系列戰，20日再打主場開幕戰。

陽岱鋼 棒球 巨人

延伸閱讀

棒球／加入美國獨立聯盟 陽岱鋼：嘗試大膽決定

日職／陽岱鋼回不去了？春訓後野手重返非常稀少

中職／陽岱鋼現身崇越運動中心暗示留台？經紀人：單純參觀

中職／爆不滿大幅扣薪才離開巨人 日媒建議陽岱鋼返台加盟桃猿

相關新聞

棒球／加入美國獨立聯盟 陽岱鋼：嘗試大膽決定

前旅日好手陽岱鋼要前往美國挑戰，獨立聯盟新隊伍湖國碼頭犬隊今天宣布與陽岱鋼簽約，很期待這位前日本職棒巨人隊好手的加入，陽...

棒球／獨盟新軍碼頭犬最老球員 陽岱鋼5月展開美職首戰

擁有15年日職一軍資歷的35歲老將陽岱鋼，今天證實赴美加入獨立聯盟湖國碼頭犬隊（Lake Country DockHou...

日職／新庄剛志拍片問候外國洋將：我是日本麥可傑克森

受到疫情影響，日本仍維持嚴格的國境封鎖，使得日職現在仍有許多外籍選手無法入境日本，只能先在國外自主訓練。近日火腿隊總教練「BIG BOSS」新庄剛志，就拍片向這些洋將們問候，並在影片中維持他一貫的幽默作風。

棒球／陽岱鋼打擊教練尼爾森 雅典奧運體驗王建民威力

旅日退役好手陽岱鋼確定赴美，加入獨立聯盟湖國碼頭犬隊（Lake Country DockHounds），這支隸屬美國職業...

棒球／中華隊注意！仁川金牌教頭再掌南韓隊兵符出征亞運

南韓國家隊總教練出爐，今年杭州亞運棒球賽事將由前三星獅隊總教練柳仲逸執掌兵符，柳仲逸不僅有著韓職四連霸佳績，也是2014...

中職／歷時3年多 聯盟與球員工會敲定國際賽責任義務協商

球員出征國際賽的責任義務怎麼分？這項從2017年亞冠賽而起的問題，中華職棒大聯盟與球員工會已完成協商，2月25日將正式簽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。