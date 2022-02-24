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棒球／獨盟新軍碼頭犬最老球員 陽岱鋼5月展開美職首戰
擁有15年日職一軍資歷的35歲老將陽岱鋼，今天證實赴美加入獨立聯盟湖國碼頭犬隊（Lake Country DockHounds），從該隊已公布的球員名單中，他是年紀最大的球員，也是唯一東方面孔。
湖國碼頭犬隊隸屬美國職業棒球協會（American Association），這個獨立聯盟擁有12支球隊，分成東、西區各6隊，湖國碼頭犬隊是聯盟成立後第12隊，今年將展開成軍第1個球季。
陽岱鋼加入這支國內球迷完全陌生的球隊，位於美國威斯康辛州，是聯盟東區6隊之一，主場Wisconsin Brewing Company球場只有2500個座位，在聯盟12隊中觀眾容量第2少。
湖國碼頭犬隊目前共有20名球員，包括9名投手、1名捕手、6名內野手、4名外野手，陽岱鋼身披日本巨人隊球衣的照片已在官網上，另一名外野手康崔拉斯（Efrain Contreras）也是1987年出生，不過年紀小陽岱鋼20天。
美國職業棒球協會有11支美國球隊、1支加拿大球隊，5月13日（美國時間）展開新球季，也將是陽岱鋼轉戰美職首戰，先打6場客場比賽、兩個系列戰，20日再打主場開幕戰。
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