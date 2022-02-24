日職／新庄剛志拍片問候外國洋將：我是日本麥可傑克森

受到疫情影響，日本仍維持嚴格的國境封鎖，使得日職現在仍有許多外籍選手無法入境日本，只能先在國外自主訓練。近日火腿隊總教練「BIG BOSS」新庄剛志，就拍片向這些洋將們問候，並在影片中維持他一貫的幽默作風。

根據日本媒體「Full-Count」報導，日本火腿隊今年總共找來六名洋將，但是內野手艾瑞司曼迪（Arismendy Alcantara）、雷納托（Renato Núñez）、投手約翰（John Gant）、科迪（Cody Ponce）等四位選手，現在還是沒辦法來到日本參加春訓，只能在國外自主訓練。

日本火腿球團拍攝了影片，傳給這些選手作為問候。片中一開始先是由火腿球員們打招呼「歡迎來到日本火腿」，接著總教練新庄剛志現身，告訴這些洋將「因為疫情無法見面也沒辦法，不過就算來了，想爭奪固定先發的位置可沒那麼容易喔，這裡可是有很多厲害的選手，請好好自主訓練，做好能站穩的準備吧」。

新庄接著要求翻譯告訴這些洋將「我就是日本的麥可傑克森（Michael Jackson）」，逗得這些外國選手一陣歡笑。後面再由火腿的各個球員出場，以英文或日文向洋將們問好。洋將們看過影片之後，也都很期待未來能儘快來到日本，披上日本火腿隊的球衣出賽。