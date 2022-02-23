棒球／中華隊注意！仁川金牌教頭再掌南韓隊兵符出征亞運

南韓國家隊總教練出爐，今年杭州亞運棒球賽事將由前三星獅隊總教練柳仲逸執掌兵符，柳仲逸不僅有著韓職四連霸佳績，也是2014年亞運金牌教頭。

韓國棒協在21日開會討論，決定任命柳仲逸作為今年亞運總教練，58歲的他在2011年到2016年擔任三星獅總教練期間，率隊奪得韓職總冠軍四連霸，2018到2020年轉任LG雙子隊總教練。

柳仲逸在2013年世界棒球經典賽曾任南韓隊總教練，率隊來台參賽雖然擊敗中華隊，但2勝1敗的戰績在比較對戰優質率後遭淘汰；2014年仁川亞運柳仲逸繼續擔任國家隊教頭，結果在金牌戰擊敗中華隊。

相隔8年，柳仲逸再執掌亞運兵符，他表示，對此感到榮幸以及責任和負擔，參賽目標當然是金牌，想把金牌展示給球迷看，讓年輕球員體驗奪金的樂趣。

今年亞運棒球賽在9月18至24日舉行，共8隊爭金，中華隊預計由吳思賢擔任總教練，1月時就為了備戰亞錦賽開始集訓，隨後球員歸建母隊，之後再視亞運情況調整名單、啟動集訓。